Aubaines de la semaine

Vols> Curaçao, Pays-Bas

Vol aller-retour Montréal-Curaçao. 495 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Miami). Du 10 au 17 décembre. Avec American Airlines.

>Tokyo, Japon

Vol aller-retour Montréal-Tokyo. 860 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Vancouver). Du 6 au 21 février. Avec Air Canada.

>Vancouver, Colombie-Britannique

Vol aller-retour Montréal-Vancouver. 475 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 15 au 22 janvier. Avec Air Transat.

> Zurich, Suisse

Vol aller-retour Montréal-Zurich. 992 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 20 février au 5 mars. Avec Swiss.

Tout-inclus 7 nuits

> Riviera Maya, Mexique

Riu Lupita (4 étoiles). Chambres pour un maximum de trois adultes et deux enfants ou deux adultes et trois enfants. Dans une oasis de jardins tropicaux, près d'un terrain de golf. Trois piscines, quatre restaurants, deux bars, miniclub. 1035 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 10 au 17 décembre. Avec Sunwing.

> Varadero, Cuba

Melia Las Antillas (4,5 étoiles). Suite junior dans un complexe hôtelier sur la plage. Une piscine, six bars, quatre restaurants. 835 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 10 au 17 décembre. Avec Sunwing.

Forfaits

> Ambassadeur Hôtel & Suites, Québec

Un forfait familial pour une nuitée pour quatre personnes, incluant un petit-déjeuner et un souper table d'hôte trois services pour deux adultes et deux enfants. À partir de 190 $ par famille.