Halloween Petites frayeurs à La Nouvelle-Orléans

(La Nouvelle-Orléans) On dit que La Nouvelle-Orléans est l’une des villes les plus hantées d’Amérique. Peu importe que l’on croie ou non aux revenants et autres esprits frappeurs, la métropole de la Louisiane surfe allégrement sur sa sulfureuse réputation. Chasse aux fantômes, visite de cimetière, vaudou, il y a certainement moyen de se faire peur à « Nawlins » !