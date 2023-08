Dès le 24 août, il sera possible de vivre un séjour de rêve au pays de Barbie à Montréal à l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth.

L’hôtel a annoncé un partenariat avec Mattel pendant un an et propose à ses clients de voir la vie en rose dans la suite Barbie, suite de rêve. Cette suite de 1 200 pieds carrés, située au 17e étage comprend deux chambres sur le thème de Barbie avec de très grands lits, un salon, une salle à manger, une cuisinette, deux salles de bains et une vue sur la cathédrale Marie-Reine-du-Monde. Le prix : à partir de 1 499 $ par nuit pour 4 personnes maximum. Divers forfaits ont été créés sur le thème de Barbie, comme des soirées pyjama chic avec Barbie ou des fêtes d’anniversaire de rêve avec Barbie. Un service de thé l’après-midi au restaurant Rosélys sera possible le samedis à partir du 26 août, on pourra aussi prendre des cocktails inspirés de Barbie au bar Nacarat, et des produits officiels et la boutique de desserts de Barbie seront aussi disponibles au Marché Artisans de l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth.