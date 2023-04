PHOTO FOURNIE PAR ROCH FORTIN

Inspiré par Wim Hof, dit « L’homme des glaces », Roch Fortin s’est initié à sa méthode qui combine exposition au froid, méditation et yoga. Il pratique ainsi baignades et poses méditatives dans le plus simple appareil, en extérieur par grand froid. « Mon plus beau cadeau de la vie s’est dévoilé avec cette pratique, avec une santé physique et mentale décuplée », assure-t-il. Une activité à ne pas improviser n’importe comment ni sans encadrement ! Un instructeur officiel, Sébastien Zappa, est implanté au Québec.