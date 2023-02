Eh oui, la roue tourne, voilà déjà deux décennies que le Salon du vélo montréalais a la tête dans le guidon. À l’occasion de cette célébration, près de 200 représentants du monde du cyclisme se réuniront au Stade olympique, pour faire connaître nouveautés, destinations, accessoires, vêtements, etc.

Notons la toute première présence du géant Giant, ainsi que de Seven Peaks, spécialiste du vélo à pneus surdimensionnés. On pourra tester ces derniers, tout comme se lancer avec d’autres types de bolides plus conventionnels sur une longue piste aménagée au sein du salon, mais également découvrir cette curiosité qu’est le bike surf, un hybride entre vélo et planche à pagaie, présenté par la québécoise Azur Nautique.

Des démonstrations de BMX avec un champion en titre seront offertes, et des initiations à cette discipline récemment introduite aux Jeux olympiques proposées. De nombreuses conférences sont également programmées (ex : comment bien choisir son vélo électrique, présentations de circuits en Italie, Espagne, etc.)

Du 24 au 26 février, au Stade olympique (vendredi 12 h-21 h, samedi 10 h-18 h, dimanche 10 h-17 h), entrée 15 $ pour adultes, 12 $ pour étudiants et aînés.