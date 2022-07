Selon l’agence fédérale, les voyageurs d’outre-mer ont été presque 12 fois plus nombreux à visiter le Canada en mai que pendant le même mois l’an dernier.

(Toronto) Le nombre de voyageurs internationaux de passage au Canada en mai a continué de croître par rapport aux creux pandémiques, mais est resté inférieur aux niveaux observés en 2019, a indiqué vendredi Statistique Canada.

La Presse Canadienne

Selon l’agence fédérale, les voyageurs d’outre-mer ont été presque 12 fois plus nombreux à visiter le Canada en mai que pendant le même mois l’an dernier, mais ces voyages représentaient toujours moins de la moitié du nombre de voyageurs au Canada en mai 2019.

Les Américains ont effectué près de 10 fois plus de voyages au Canada en mai qu’au même mois l’an dernier, et pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19, ce nombre totalisait plus de la moitié des voyages effectués en mai 2019.

Le nombre de voyages de retour au pays effectués par les résidents canadiens après une visite à l’étranger était près de huit fois plus élevé en mai qu’un an plus tôt, pour se situer à environ 60 % du niveau de mai 2019.

Les données couvrent une période où le gouvernement fédéral a permis aux enfants de 5 à 11 ans partiellement vaccinés ou non vaccinés de renoncer au test de dépistage de la COVID-19 avant d’entrer au Canada.

Cependant, les voyageurs de mai devaient encore être complètement vaccinés pour accéder au transport aérien, ferroviaire et maritime.