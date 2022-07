Après plus de deux ans de pandémie, les jeunes voyageurs semblent déterminés à reprendre le temps perdu. Ceux qui ont dû reporter ou annuler leurs plans en 2020 et en 2021, notamment en raison des mesures sanitaires imposées par le gouvernement, étaient impatients de reprendre l’avion. Portraits de sept jeunes adultes qui ont choisi de partir à l’aventure.

Élise Fiola La Presse

PHOTO FOURNIE PAR LÉA QUINTANA Léa Quintana a notamment visité l’Italie durant son périple.

PHOTO FOURNIE PAR LÉA QUINTANA La jeune femme s’est rapidement acclimatée à l’Angleterre, point de départ de son voyage.

PHOTO FOURNIE PAR LÉA QUINTANA En visite en Italie

PHOTO FOURNIE PAR LÉA QUINTANA Léa a rejoint son père en Finlande, puis compte partir pour le sud de l’Europe avec son sac à dos. 1 /4







Une combinaison gagnante

« La semaine avant de partir, j’avais vraiment, vraiment hâte », se remémore Léa Quintana, 18 ans, qui a quitté le pays, accompagnée d’une amie, le 12 mai dernier. Bien qu’elle admette avoir trouvé émouvant de s’éloigner de ses proches pour les quatre prochains mois, elle s’est rapidement acclimatée à son nouveau mode de vie en Angleterre. « Finalement, ce n’était pas si difficile de partir », rigole celle qui planifiait son voyage depuis janvier. Lorsque La Presse l’a jointe, Léa se préparait déjà à rejoindre son père, qui voyage pour le travail en Finlande. La jeune femme, munie de son sac à dos, partira ensuite à destination du sud de l’Europe pour la seconde partie de son voyage.

En Angleterre, c’est surtout l’envie de découvrir de nouvelles villes qui la guidait. Lorsqu’elle a appris que l’une des connaissances de son père avait besoin d’animateurs dans son camp de vacances en Italie, Léa a saisi l’occasion. Même si la pandémie lui a coupé les ailes alors qu’elle planifiait étudier en Italie après ses études secondaires, aujourd’hui, elle entreprend une nouvelle étape qui, elle l’espère, forgera son parcours : « Le reste de l’été, j’ai l’impression que c’est une certaine émancipation. Comme je vais être toute seule, je vais apprendre encore plus à me connaître. Je me dis que j’ai vraiment besoin de cette aventure-là. »

PHOTO FOURNIE PAR SÉRÉNA BYRNES Séréna Byrnes a visité plusieurs pays d’Europe.

PHOTO FOURNIE PAR SÉRÉNA BYRNES C’est l’envie de changer de paysage qui a poussé Séréna Byrnes à partir en voyage.

PHOTO FOURNIE PAR SÉRÉNA BYRNES La jeune femme a visité la Turquie, la Grèce, la France, l’Italie et l’Espagne.

PHOTO FOURNIE PAR SÉRÉNA BYRNES Ses prochains arrêts ? Peut-être Berlin, Amsterdam ou Bordeaux. 1 /4







Du bon temps entre amis

Quels sont tes plans des prochaines semaines ? demande-t-on à Séréna Byrnes. « Ça, c’est un gros mystère », répond celle qui, au moment de l’entrevue, venait d’appeler la compagnie aérienne pour repousser son vol de retour. Ses deux prochaines semaines n’étaient pas encore planifiées, mais Berlin, Amsterdam et Bordeaux étaient des destinations qui l’interpellaient puisqu’elle a des amis qui y sont installés cet été. C’est d’ailleurs la raison qui l’a poussée à partir en voyage. « J’ai beaucoup d’amis qui sont partis en Europe cette année. J’en ai profité pour aller les voir », explique-t-elle. En plus de la Turquie, la Grèce, la France et l’Italie, elle s’est arrêtée à Barcelone, en Espagne, pour rejoindre sa famille qui était de passage.

La pandémie et le confinement ont cultivé le désir que Séréna ressentait de « changer de paysage, rencontrer de nouvelles personnes, voir quelque chose de différent, parce qu’autant [elle] adore Montréal, [elle avait] besoin de sortir ». « De base, j’ai toujours aimé voyager, mais le fait d’être enfermée pendant si longtemps, ça m’a encore plus donné l’envie de partir », souligne-t-elle.

PHOTO FOURNIE PAR VIVIANNE QUEENTON Vivianne Queenton a réalisé son premier voyage en solo, où elle a visité notamment Punta Cana, Lima et Faro.

PHOTO FOURNIE PAR VIVIANNE QUEENTON Elle a traversé quatre fois l’Atlantique, s’arrêtant notamment à Bordeaux, Porto, Milan et Faro.

PHOTO FOURNIE PAR VIVIANNE QUEENTON C’était son premier voyage, du haut de ses 18 ans.

PHOTO FOURNIE PAR VIVIANNE QUEENTON Vivianne Queenton souhaitait prendre une année sabbatique entre le cégep et l’université pour voyager. 1 /4







Parcourir le globe

Vivianne Queenton revient de son premier voyage en solo qui a duré un total de huit mois. « Au début, quand je suis partie, je n’avais aucune idée de mon horaire. J’avais des petites idées, mais j’y suis allée freestyle. » Guidée par la météo et le coût de la vie, elle a traversé quatre fois l’océan Atlantique. Montréal-Bordeaux, Porto-Punta Cana, Lima-Milan, Faro-Montréal.

Même si elle n’avait que très peu d’expérience dans ce type de voyage du haut de ses 18 ans, Vivianne savait depuis longtemps qu’elle prendrait une année sabbatique entre le cégep et l’université pour voyager. L’année précédente, elle a travaillé d’arrache-pied pour pouvoir se permettre de partir aussi longtemps.

PHOTO FOURNIE PAR FÉLIX BOUFFARD Félix Bouffard est en immersion intensive en anglais dans l’Ouest canadien.

PHOTO FOURNIE PAR FÉLIX BOUFFARD Félix Bouffard est en immersion intensive en anglais dans l’Ouest canadien. 1 /2



Tourisme et immersion

Félix Bouffard, 21 ans, a, pour sa part, opté pour l’aventure que propose Explore : une expérience d’immersion intensive pour apprendre l’anglais dans une autre région du Canada. Pour les plus chanceux des inscrits, une grande partie des frais du séjour sont couverts par le gouvernement. C’est le cas de Félix qui est atterri dans l’Ouest canadien. « Je voyais que c’était un peu comme une expérience tout inclus : tu peux vivre ce qui t’a manqué pendant les dernières années tout en apprenant l’anglais. Tu as le temps de visiter Vancouver, la ville la plus chère au Canada, avec certaines commodités payées. Ça, c’est intéressant », indique-t-il, conscient qu’il n’aurait probablement pas voyagé autrement.

Celui qui dit ne pas être un « mangeur de kilomètres » reconnaît qu’il est plaisant de voyager et d’être confronté à de nouvelles cultures même quand on ne change pas de pays.

PHOTO FOURNIE PAR GABRIELLA VIERO Gabriella Viero s’est envolée pour les îles Turks et Caicos.

Soleil et détente

En direct de l’aéroport, Gabriella Viero nous appelle, soulagée que son stress de la veille soit finalement terminé. La jeune femme de 23 ans fait partie des centaines de Québécois qui ont fait la queue toute la nuit devant les bureaux de passeport. Soulagée d’avoir passé la sécurité, elle s’encourageait en pensant que, dans quelques heures, elle se reposerait au bord de la piscine, sous les rayons du soleil avec possiblement une douce boisson fruitée à la main pour récupérer ses heures de sommeil perdues passées sur sa petite chaise de camping. « J’ai tellement hâte ! Encore plus parce que j’ai attendu aussi longtemps », dit-elle.

Sa mère et elle prennent l’avion en direction des îles Turks et Caicos pour une durée de 10 jours. Pour Gabriella, ce n’était pas une option de partir pendant la pandémie. C’est donc ce voyage mère-fille qui inaugure le retour des voyages.

PHOTO FOURNIE PAR PHILIPPE GRANGER Durant deux semaines, Philippe Granger a parcouru les grandes villes d’Europe — Londres, Paris, Barcelone — et a exploré la Côte d’Azur.

PHOTO FOURNIE PAR PHILIPPE GRANGER Il a aussi fait un arrêt au Festival de Cannes.

PHOTO FOURNIE PAR PHILIPPE GRANGER Philippe Granger dormait dans les auberges de jeunesse pendant son voyage. 1 /3





Voyager pour célébrer

Philippe Granger est de retour d’un voyage qui a duré un peu plus de deux semaines. Avec un ami qu’il s’est fait sur les bancs d’école à l’UQAM, il a parcouru les grandes villes de l’Europe (Londres, Paris, Barcelone) avant d’explorer la Côte d’Azur et de faire un arrêt au Festival de Cannes. Comme Séréna, Philippe avait d’abord pour mission d’aller à la rencontre d’amis qui étaient partis en échange. « Les destinations se sont définies rapidement en fonction d’où ils étaient », explique le voyageur de 22 ans.

« On n’avait rien en soute, toutes nos affaires étaient en cabine et on faisait les auberges de jeunesse », résume Philippe. Ce voyage leur a permis de « célébrer la fin de la session et de [se] remettre de deux ans et demi en pandémie, de temps passé à distance », alors que les deux amis qui étudiaient ensemble ne pouvaient se voir, estime-t-il.

PHOTO DAVID RAMOS, ARCHIVES BLOOMBERG La plage de La Marbella à Barcelone, en Espagne

Vacances en préparation

Valérie Nguyen est dans les préparatifs de son premier voyage entre amies. Elle s’envolera en juillet vers l’Espagne en compagnie de ses deux collègues d’université, puis rejoindra l’une de ses amies d’enfance en Italie pour une semaine. Pour la première partie du voyage, les voyageuses ont « fait un fichier Excel avec un plan fixe, les heures de départ et tout le reste ». « On s’est organisé des réunions Zoom pour réserver nos Airbnb », raconte-t-elle. « J’ai utilisé tout ce que j’ai pu apprendre avec mon premier groupe d’amies pour mieux organiser la seconde partie de mon voyage », ajoute-t-elle, rieuse.

Pour le moment, Valérie ne se fait pas de grandes attentes. Elle espère que ce voyage lui permettra « d’être plus indépendante, d’avoir du plaisir avec des amis et de pouvoir accueillir de nouvelles expériences ». « Ce ne sont pas nécessairement des destinations que j’avais en tête depuis longtemps, mais c’est de pouvoir profiter des vacances avec des amis qui me pousse à partir. »