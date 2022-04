Six trajets pour découvrir l’Amérique du Nord, ses paysages et ceux qui l’habitent, au rythme du train.

Simon Chabot La Presse

Toronto-Vancouver, à bord du Canadien de VIA

PHOTO FOURNIE PAR VIA Le Canadien

4466 km

Durée du voyage : 4 jours et 4 nuits

Couchettes : oui

Ce train est sans doute le plus connu au pays, celui qui attire le plus de touristes étrangers en quête de grands espaces. Si le trajet est spectaculaire toute l’année, Dean Rockhead, chef principal, produit et planification des services chez VIA, suggère de faire le parcours en hiver, pour admirer les lacs du nord-ouest de l’Ontario, les Prairies et les Rocheuses sous la neige, avant d’arriver à Vancouver comme au printemps. « Le voyage est beaucoup plus romantique, dans un train plus calme, entouré de glace. » Les repas préparés à bord sont une attraction en eux-mêmes, ajoute-t-il.

Chicago-San Francisco, à bord du California Zephyr d’Amtrak

PHOTO TIRÉE DU SITE D’AMTRAK Le California Zephyr

3924 km

Durée du voyage : 51 h 20 min

Couchettes : oui

Les superlatifs ne manquent pas pour décrire ce train mythique aux États-Unis : le plus pittoresque, le plus mémorable… et le plus fréquenté. De Chicago à la région de San Francisco en passant par les plaines, les montagnes et le désert, ce train traverse des écosystèmes variés que les passagers peuvent admirer grâce à des wagons bien pourvus en fenêtres, dont des voitures d’observation Sightseer. « C’est un merveilleux trajet panoramique, confirme le grand voyageur Jim Loomis. Mais mieux vaut planifier tôt son déplacement, car le California Zephyr est bondé, surtout l’été. »

Jasper-Prince Rupert, à bord du Skeena de VIA

PHOTO FOURNIE PAR VIA Le Skeena

1160 km

Durée du voyage : 2 jours (escale nocturne à Prince George)

Couchettes : non

Tout le monde n’a pas le temps ou l’argent pour se lancer dans une traversée du continent ou monter à bord des luxueuses voitures de Rocky Mountaineer. Le Skeena, qui circule entre Jasper, dans les Rocheuses, et Prince Rupert, sur la côte du Pacifique, ne propose pas de couchettes (il fait escale à Prince George, où les passagers doivent dormir à l’hôtel) ni de repas à bord (cette année, du moins)… mais côté paysages, il a tout ce qu’il faut ! « C’est un trajet merveilleux, il n’y a rien là-haut, c’est vraiment isolé, on se sent proche de la nature sauvage », raconte Jim Loomis. Ce train s’arrête même à l’occasion pour laisser passer un ours ou un orignal…

Le Winnipeg-Churchill, de VIA

PHOTO ULI KUNZ, FOURNIE PAR VIA Le Winnipeg-Churchill

1697 km

Durée du voyage : 2 jours et 2 nuits

Couchettes : oui

À la fin d’octobre, les ours polaires se réunissent autour de Churchill, en attendant que se forme la banquise dans la baie d’Hudson, ce qui en fait un des endroits au monde où il est le plus facile de les observer. De nombreux touristes embarquent alors à Winnipeg dans le train qui monte jusqu’à la ville nordique. D’autres le font l’été, pour aller à la rencontre des bélugas en kayak. L’hiver, des aurores boréales illuminent souvent le ciel au-dessus du convoi, au grand plaisir des passagers. « Le train dessert aussi des communautés autochtones, lance Dean Rockhead, de VIA. Alors on croise à bord des familles qui se rendent à des mariages ou à des funérailles, ou encore des chasseurs avec leurs caribous dans le fourgon à bagages. »

Montréal-Halifax, à bord de l’Océan de VIA

PHOTO AXEL M. MOSLER, FOURNIE PAR VIA L’Océan

1346 km

Durée du voyage : 1 jour et 1 nuit

Couchettes : oui

C’est l’Océan qui complète, vers l’est, la traversée du Canada en train, jusqu’à Halifax. Le parcours suit aujourd’hui la vallée du Saint-Laurent, avant de bifurquer vers le Nouveau-Brunswick en passant par la vallée de la Matapédia, en Gaspésie. Il parcourt ensuite l’est de la province de l’Atlantique jusqu’en Nouvelle-Écosse. « Ceux qui se lèvent tôt pourront admirer un magnifique lever du jour sur la rive sud du fleuve », précise Dean Rockhead. Pour l’instant, le train ne compte pas de voiture panoramique… mais ce wagon pourrait revenir plus tard cette année.

New York–La Nouvelle-Orléans, à bord du Crescent d’Amtrak

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’AMTRAK Le Crescent

2216 km

Durée du voyage : 30 heures

Couchettes : oui

Avec ses soirées endiablées, La Nouvelle-Orléans attire les bons vivants depuis longtemps. De New York, le Crescent suit un trajet à peu près inchangé depuis la fin du XIXe siècle, à travers une douzaine d’États et des villes comme Washington, Charlotte, Atlanta et Birmingham. Son parcours permet de plonger dans l’histoire du Sud, avec les plantations de coton et l’esclavage, la guerre de Sécession, puis les luttes pour les droits civiques des années 1960… Pourquoi pas avec une trame sonore qui fait la part belle au jazz et au blues ? « C’est un parcours au cœur de l’Amérique vraiment intéressant », note Jim Loomis, qui prévient toutefois que le Crescent est aussi réputé pour ses fréquents… retards.