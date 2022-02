PHOTO ROGER KISBY, THE NEW YORK TIMES

L’expression « s’envoyer en l’air » prend tout son sens sur les ailes de Love Cloud, une entreprise établie à Las Vegas (où d’autre ?) qui offre des vols privés aux couples souhaitant élever leur relation vers de nouveaux sommets.

Valérie Simard La Presse

Pendant le vol, les amoureux peuvent souper en tête à tête en admirant le Red Rock Canyon et les lumières de la Strip, se marier ou renouveler leurs vœux.

Mais, le forfait le plus populaire de tous, qui s’accompagne d’une carte de membre souvenir, est celui du Mile High Club — expression utilisée pour désigner un groupe non officiel de gens qui ont eu des rapports sexuels en vol —, a indiqué au New York Times Andy Johnson, pilote et fondateur de Love Cloud.

Ainsi, pour 995 $ US, il est possible de faire l’amour dans un Cessa 414 à 5280 pi d’altitude, soit un mille. Le vol dure 45 minutes et les draps de satin rouge sont inclus.