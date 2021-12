Le père Noël vit au pôle Nord, tout le monde sait ça. Il dispose toutefois de quelques villages satellites ici et là dans des pays nordiques. Nous vous en faisons découvrir quelques-uns, en attendant de pouvoir les visiter, un jour, en vrai !

Marie Tison La Presse

La Maison du père Noël

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE LA MAISON DU PÈRE NOËL La Maison du père Noël à Girardville ouvre essentiellement ses portes pour la période des Fêtes.

Girardville, Saguenay–Lac-Saint-Jean

C’est une petite maison, mais elle est brillamment décorée et surtout, elle est ouverte pendant la période des Fêtes, pour ceux qui vivent ou seront de passage dans la région. En dépit de son emploi du temps chargé en ce temps-ci de l’année, le père Noël est bel et bien sur place et est disposé à rencontrer les enfants pour prendre connaissance de leurs souhaits pour Noël. La mère Noël est aussi de la partie avec des galettes au sucre à la crème, des pattes d’ours, du pain d’épices et du chocolat chaud aux guimauves. À l’extérieur, les petits peuvent saluer les rennes du père Noël, faire un tour de train dans la forêt et dévaler une petite pente sur une chambre à air.

Village du père Noël

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU VILLAGE DU PÈRE NOËL Il n’y aura pas de descente sur tube cette année au Village du père Noël à Val-David. Contrairement à la tradition, il n’ouvre pas ses portes cet hiver.

Val-David, Laurentides

L’année 2021 a aussi été difficile pour le père Noël. C’est ainsi que, contrairement à la tradition, le Village du père Noël de Val-David n’ouvre pas ses portes cette année pendant la période des Fêtes. De toute façon, plusieurs activités qui y sont proposées se prêtent mal à l’hiver, comme les glissades et les jeux d’eau ou la piste d’hébertisme. Il sera plus confortable d’attendre l’été pour s’y amuser. Les animaux de la ferme et les magiciens seront probablement de retour l’été prochain, de même que le père Noël lui-même. En fait, le vieux monsieur est sagement demeuré au pôle Nord pendant l’été 2021 et a interagi avec les petits visiteurs du village de Val-David par une communication satellite. Tous espèrent qu’il sera de retour en présentiel à l’été 2022.

Santa’s Workshop

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE SANTA’S WORKSHOP Le Village en lumières est la principale attraction du Santa’s Workshop à North Pole, dans l’État de New York.

North Pole, New York

À North Pole, juste au pied du mont Whiteface, dans les Adirondacks, se trouve l’atelier du père Noël. Le site propose quelques manèges qui visent surtout les jeunes enfants. Ils sont donc de taille réduite. C’est ainsi que la « grande » roue ne propose que six cabines et que les montagnes russes disposent de cinq wagonnets. Toutefois, les enfants peuvent nourrir le renne du père Noël et insister auprès de leurs parents pour déjeuner ou souper avec le vieux bonhomme rouge. Sur place, il y a également un « Village en lumières » en fin d’après-midi et en début de soirée, avec chœurs de chants de Noël et guimauves à faire griller au-dessus du feu.

Santa’s Village

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE SANTA’S VILLAGE Les billets partent très vite pour le village du père Noël de Jefferson, au New Hampshire.

Jefferson, New Hampshire

Le père Noël a installé un de ses villages à Jefferson, au New Hampshire, à proximité du mont Washington. Il s’agit ici aussi d’un parc thématique qui vise particulièrement les visiteurs estivaux, mais le village ouvre quand même ses portes durant le temps des Fêtes. Sur place, des manèges sont accessibles, comme le petit train et la grande roue. Avec la neige, la chasse au trésor dans le parc représente un défi un peu plus corsé qu’en été. Les rennes sont au rendez-vous, hiver comme été. Il y a davantage de manèges ouverts l’été, même si, en 2021, la pandémie et la pénurie de lutins ont forcé la fermeture de quelques-uns d’entre eux.

Santa’s Village

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE SANTA’S VILLAGE Le père Noël attend les enfants à Bracebridge, en Ontario. Il n’est pas avec le petit renne au nez rouge, mais avec un sympathique cheval au museau blanc.

Bracebridge, Ontario

Chez nos voisins ontariens, il existe un village du père Noël à Bracebridge, sur le bord de la rivière Muskoka. C’est quand même assez loin, soit 400 km à l’ouest d’Ottawa. Si on ne peut pas visiter le parc cet hiver, il sera peut être possible de s’y rendre l’été prochain pour visiter la forêt enchantée, assister à l’école des lutins (les cours sont en anglais), jouer au mini-golf et s’amuser dans des manèges pensés pour les jeunes enfants, comme la grande roue, le carrousel et les montagnes russes.

Santa Claus House

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE SANTA CLAUS HOUSE La maison du père Noël est à North Pole… au beau milieu de l’Alaska.

North Pole, Alaska

Le village de North Pole n’est pas situé au pôle Nord… mais au beau milieu de l’Alaska ! Le père Noël a cependant été incapable de résister à la tentation d’y installer une résidence secondaire, en 1952. Il s’agit surtout d’un magasin de souvenirs, qui offre des décorations de Noël et des petites douceurs. Il est toutefois possible d’aller saluer les rennes du père Noël dans un enclos tout à côté de sa maison. Pendant la saison estivale, on peut aller à l’intérieur et apprendre plein de choses à leur sujet. En hiver, on peut simplement les admirer en demeurant à l’extérieur des clôtures.

Santa World

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE TOMTELAND Santa World est installé au sein de Tomteland, un parc consacré aux contes de fées en Suède.

Mora, Suède

Le père Noël a un faible pour la Scandinavie. Il s’est trouvé une petite place à Tomteland, un parc consacré aux contes de fées à Mora, en Suède. C’est une région qui se prête bien à la magie des lutins, des dragons, des trolls, des fées et des sorcières, avec des forêts, de hautes montagnes, des lacs et des cascades. Ici, on ne parle pas de manèges, mais de théâtre en plein air, avec des personnages mystérieux ou amusants qui interagissent avec les enfants ou qui présentent une intrigue qui nécessite leur participation. Évidemment, le tout se passe en suédois. Heureusement, des personnages entraînent aussi les enfants dans des danses qui ne nécessitent aucune habileté linguistique.