Lettre à un nouveau raquetteur

Bonjour ! En raison de la pandémie, comme beaucoup de personnes, tu as goûté à la randonnée pédestre au Québec durant l’été et l’automne. Tu as maintenant envie de poursuivre tes aventures dans la neige cet hiver. Ce sera véritablement un plaisir de te voir sur les sentiers. Voici quelques trucs pour rendre la transition plus facile.