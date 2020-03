Profiter de la neige avant le printemps

Les journées s’allongent, mais l’hiver est encore très présent sur les hauts sommets du Nord-Est américain. C’est le temps de leur rendre une petite visite en raquettes parce que d’ici quelques semaines, certains ne seront plus accessibles. Et on ne parle même pas ici d’une possible fermeture de la frontière canado-américaine en raison de la COVID-19.