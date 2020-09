Les New-Yorkais fêtent la réouverture du Metropolitan Museum

(New York) Des visiteurs bras levés en signe de victoire, des applaudissements, et la queue aux guichets : le Metropolitan Museum a rouvert ses portes au public samedi dans une ambiance festive, signe pour beaucoup que la première métropole américaine reprend vie après près de six mois au ralenti pour cause de pandémie.