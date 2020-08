Parc de la Mauricie : 50 ans de canot-camping et de souvenirs

Ça se passe le 22 août 1970. Un ministre fédéral, un certain Jean Chrétien, et une ministre du gouvernement du Québec, Claire Kirkland-Casgrain, signent une entente qui permet la création du parc national de la Mauricie. Cela fait donc 50 ans que les parents chargent enfants et bagages dans un canot pour une petite virée dans l’arrière-pays.