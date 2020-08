Après avoir été fermé durant plus de deux ans pour des travaux, le Biodôme rouvrira ses portes le 31 août.

Stéphanie Morin

La Presse

Parmi les nouveautés, une nouvelle application mobile va remplacer les panneaux d’interprétation. On trouvera aussi une mezzanine qui surplombe trois écosystèmes et la construction d’un tunnel et d’un mur de glace.

Comme c’est le cas pour plusieurs attractions touristiques, les visiteurs devront désormais réserver une heure de visite fixe au moment d’acheter les billets. Depuis son ouverture en 1992, le Biodôme a accueilli 22 millions de visiteurs.

Les billets sont déjà en vente. https://espacepourlavie.ca/mobile/biodome