Vols

• Pékin, Chine

Vol aller-retour Montréal-Pékin. 681 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Washington). Du 12 au 26 novembre 2019. Avec Avianca ou Air China.

• Manille, Philippines

Vol aller-retour Montréal-Manille. 714 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Pékin). Du 24 novembre au 17 décembre 2019. Avec Air China.

PHOTO GETTY IMAGES Anchorage, en Alaska

• Anchorage, Alaska

Vol aller-retour Montréal-Anchorage. 495 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Vancouver). Du 31 mai au 9 juin 2020. Avec Air Canada.

• San Francisco, Californie

Vol aller-retour Montréal-San Francisco. 366 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Philadelphie à l’aller et à Charlotte au retour). Du 16 au 25 janvier 2020. Avec American Airlines.

Tout-inclus 7 nuits

PHOTO FOURNIE PAR SUNWING Le Sunscape Splash Montego Bay, en Jamaïque

• Sunscape Splash Montego Bay (4 étoiles), Montego Bay, Jamaïque

Chambre double dans un hôtel familial situé sur une péninsule, face à la plage. Sept restaurants, sept bars, quatre piscines, un parc aquatique, un miniclub. 1265 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 10 au 17 novembre 2019. Avec Sunwing.

• Riu Dunamar (5 étoiles), Playa Mujeres, Mexique

Chambre double dans un hôtel directement sur la plage. Cinq piscines, six restaurants, six bars, un parc aquatique. 1615 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 1er au 8 novembre 2019. Avec Sunwing.

Forfait

CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE DE L’AX HÔTEL Piscine chauffée extérieure de l’AX Hôtel

• Escapade d’automne, AX Hôtel, Mont-Tremblant

L’hôtel offre un rabais de 36 % pour une nuitée en occupation double en chambre Rehaussée King Lounge, et un café spécialisé au café-bar Les Sans filtres. À partir de 108 $. Valable du dimanche au vendredi jusqu’au 19 décembre inclusivement.