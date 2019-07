 Lu: s'évader à deux ou en famille 

Danielle Bonneau

Que fait-on quand on a la piqûre du voyage et qu'on fonde une famille avec une personne ayant tout autant le goût de découvrir de nouveaux horizons ? On continue à s'évader avec (ou sans) les enfants, tout en s'organisant différemment, révèlent la chroniqueuse Mylène Moisan et son conjoint Alexandre Leblanc, dans le livre Voyager hors des tout inclus.