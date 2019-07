Aubaines de la semaine

Vols, forfaits tout inclus et escapades au Québec. Voici quelques aubaines repérées pour vous. Prix en vigueur mardi, peuvent changer sans préavis.

Vol aller-retour Montréal-Paris. 744 $ (taxes et frais inclus, vol direct). Du 6 au 27 août. Avec Air Transat.

Vol aller-retour Montréal-Dakar. 1012 $ (taxes et frais inclus, avec correspondance à Paris). Du 9 au 17 septembre. Avec Air France.

PHOTO MERIDITH KOHUT, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Vol aller-retour Montréal-Quito. 596 $ (taxes et frais inclus, avec correspondance à Toronto). L'offre est valable pendant cinq mois. Du 29 décembre 2019 au 10 mai 2020. Avec Air Canada

PHOTO CHIARA GOIA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Vol aller-retour Montréal-Delhi. 948 $ (taxes et frais inclus, avec correspondance à Doha). L'offre est valable pour une période d'un mois. Septembre 2019. Avec Qatar Airways.

Casa Marina Reef Resort (3 étoiles et demie). Chambre supérieure avec vue sur le jardin. Cinq piscines, quatre restaurants, cinq bars. Du 6 au 13 septembre. À partir de 759 $ par personne, taxes et frais inclus. Avec Transat.

> Cayo Santa Maria, Cuba

Grand Memories Santa Maria (4 étoiles et demie). Suite junior double. Une piscine, sept bars, six restaurants. Du 7 au 14 novembre. À partir de 965 $ par personne, taxes et frais inclus. Avec Sunwing.

Forfait