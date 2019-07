 Swoop: les annulations de vols se poursuivent 

La filiale du transporteur WestJet a indiqué que la vague d'annulations, qui a affecté des vols entre le 5 juillet et le 10 juillet, avait été provoquée par « des travaux de maintenance non prévus ».

Certains des voyageurs frustrés se sont tournés vers le réseau social Twitter pour se plaindre que la compagnie aérienne ne leur avait offert une place que pour un autre vol cinq jours plus tard, et que son centre de service à la clientèle était fermé pendant le week-end.

La politique de Swoop prévoit de rediriger les passagers vers d'autres compagnies aériennes si elle ne peut pas leur offrir une réservation sur ses propres vols « dans un délai raisonnable ».

Cette politique s'applique aux événements « sous le contrôle de Swoop », ce qui comprend les problèmes d'entretien des derniers jours, selon la porte-parole Karen McIsaac.

Mme McIsaac a indiqué que la compagnie s'excusait pour le désagrément causé par les annulations, qui ont touché certains vols entre des villes canadiennes et d'autres entre le Canada et des destinations de vacances en Floride.