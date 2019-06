 Surtourisme: quand le touriste n'est plus le bienvenu 

Jamais la population n'a autant voyagé qu'en ce moment. Et jamais ne s'en est-on autant plaint. Oui, la croissance phénoménale de l'industrie touristique soulève peur et colère... Mais des solutions existent.

L'Office de tourisme des Pays-Bas - dont le rôle essentiel vise à accroître le nombre de visiteurs au pays - a décidé de ne plus faire la promotion à l'étranger de sa destination la plus populaire de toutes, Amsterdam, estimant qu'elle compte déjà assez de touristes comme ça : 19 millions par année, pour une population nationale totale de 17 millions de personnes.

« Dans les années 80, on parlait plutôt des problèmes de "capacité de charge" liés à l'écologie d'un site, remarque Pascale Marcotte, professeure en tourisme à l'Université Laval. Mais on a trouvé un nouveau vocable parce qu'il ne s'adaptait plus à la situation actuelle. » De fait, l'afflux de visiteurs ne menace plus seulement l'environnement, mais aussi le climat social de certains quartiers, de certaines villes, et fait naître des mouvements de révolte. Le touriste est devenu dans certains endroits « persona non grata ». Des communautés se sentent « envahies et dépossédées », dit Pascale Marcotte.

Pourquoi ? Il y a d'abord un effet de masse. On voyage plus que jamais : le nombre de touristes augmente bien plus vite que la population mondiale, et bien au-delà des prévisions officielles. « La réalité, c'est qu'en 1976, un billet d'avion pour aller en France coûtait 1200 $. J'y suis allé cette année pour 650 $ !, note Paul Arsenault, directeur de la Chaire de tourisme de l'UQAM. Le voyage se démocratise. Il n'y a aucun incitatif financier à moins voyager, bien au contraire ! »