 Où sont les 5 étoiles les plus chers? 

New York ou Paris ? Où sont les hôtels 5 étoiles les plus chers ?

À New York, avec une moyenne de 1118 $US la nuitée (en haute saison) contre 945 $US pour la Ville Lumière, indique un rapport qui compare la moyenne des prix des hôtels 5 étoiles de 100 destinations touristiques populaires.

Saint-Moritz, en Suisse, y remporte le palmarès de la ville la plus chère, avec des chambres d'hôtel 5 étoiles facturées 2107 $US la nuitée, contre 130 $US à Manille.

Source : www.asherfergusson.com/5-star-hotels/ (en anglais)