Amour à distance: loin des yeux, mais pas du coeur

«J'aurais pu avoir très peur de le voir partir, mais je n'ai jamais douté de son engagement. Est-ce que ç'aurait été plus difficile s'il était parti dans un autre décor, sur une autre base? Peut-être. Ce qui nous a aidés, c'est qu'on savait tous les deux que c'était temporaire et qu'on y gagnerait au final la réalisation d'un beau projet commun.»

«Au moins, je ne perdais pas mon temps à attendre ses messages! relativise Marion. Chaque jour, on se racontait nos journées, mais aussi nos états d'âme. Quand on en avait marre de la distance, on le disait.»

En octobre 2009, Marion et Julien se rencontrent lors d'une mission en Antarctique. Marion y fait un doctorat sur les manchots et Julien travaille dans les installations comme ébéniste. Loin du reste du monde, sans divertissement ni compagnie autre que les autres envoyés spéciaux, l'amour de Marion et Julien décolle vite et fort. À leur retour en France, quatre mois plus tard, ils habitent deux villes différentes, mais s'appellent tous les jours et se voient toutes les trois semaines. Des moments magiques, sans nuages.

Coup de foudre en mer

Catherine Desforges, 31 ans

Lewis White, 30 ans

En voyage avec une amie, en 2008, Catherine rencontre Lewis sur un bateau de plongée sous-marine à Cairns, en Australie. Le jeune Néo-Zélandais convainc la graphiste de se joindre à l'équipage en tant que guide de plongée.

«Tout était si beau et simple avec Lewis. On travaillait ensemble, on vivait ensemble... Notre relation est vite devenue fusionnelle, même si parfois, je ne comprenais pas son accent!»

C'est le grand amour. Catherine s'installe en Nouvelle-Zélande pour un an, puis Lewis déménage au Québec pour une autre année. Le couple décide ensuite de travailler sur les super yachts privés, en Floride. Un défi qui enchante Lewis, mais qui rend Catherine de plus en plus malheureuse. Après six mois, un choix déchirant s'impose: «Je n'ai même pas eu besoin de m'expliquer, Lewis voyait bien que je n'en pouvais plus. Et, inversement, je savais qu'il n'avait pas encore été au bout de son rêve.»

Après qu'ils ont été soudés l'un à l'autre pendant deux ans et demi, Catherine quitte le navire. Les amoureux ignorent alors quand, comment et où ils se retrouveront, mais jamais ils n'ont remis en doute leur relation.

En attendant leurs retrouvailles, ils multiplient les textos et planifient chaque soir un appel vidéo de 45 minutes. «Les conversations, même banales, nous donnaient l'impression de rester dans le quotidien de l'autre, dit Catherine. On ne pouvait pas se voir beaucoup, parce que nous n'avions pas d'argent, mais en cas de besoin, Lewis sautait dans un avion de la Floride pour me retrouver.»

Le plus difficile? Ne pas savoir ce qui les attend au cours des prochains mois.

«Avec la distance, on oublie peu à peu l'effet grisant de la présence physique de l'autre, les bienfaits de sa chaleur humaine. Il faut avoir foi, vraiment!», avoue Catherine Desforges.

Lewis reste sur le navire pendant une autre année, des montagnes russes émotives que Catherine ne souhaite plus revivre. Transparente, elle fait part de son insatisfaction à Lewis: la distance, c'est assez.

En 2012, le couple se retrouve et soude son union en se mariant. Maintenant installés au Québec, ils forment de nouveau une équipe personnelle et professionnelle au quotidien, en tant que copropriétaires du Café White, à Sainte-Adèle. Et Lewis apprend maintenant le français.