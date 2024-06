La Presse vous propose chaque semaine un témoignage qui vise à illustrer ce qui se passe réellement derrière la porte de la chambre à coucher, dans l’intimité, loin, bien loin des statistiques et des normes. Aujourd’hui : Wilson*, fin cinquantaine

Wilson* n’a eu qu’une femme dans sa vie. Une seule. La mère de ses enfants. Or voilà que depuis quelques années, elle est malade. Elle n’est plus exactement elle-même. Il ne la laissera jamais tomber, il s’en occupe même de son mieux, comme il peut. Mais il se « donne le droit » d’aller voir ailleurs. Voici pourquoi.

Il nous a écrit, comme plusieurs autres avant lui, à la suite de la publication du témoignage de François*, aidant naturel malgré lui, aux prises avec une déchirante « solitude sexuelle ».

« C’est venu me chercher, déclare d’emblée notre interlocuteur, installé devant une bière, dans un restaurant anonyme de Saint-Hyacinthe. Cette vie-là, avec un conjoint malade, n’est pas facile. Vu ce que je fais, je me dis : est-ce que c’est correct ? »

« Mais je me donne le droit, tu comprends ? enchaîne-t-il, en nous prenant le bras, comme il le fera plusieurs fois, tout le long de son témoignage-fleuve, chargé d’émotion. Je me donne le droit, mais je ne peux pas tomber amoureux… » On verra pourquoi plus bas.

Il faut comprendre que Wilson, la cinquantaine bien entamée, visiblement en forme et plutôt bel homme, connaît sa femme depuis l’adolescence. C’est avec elle qu’il a vécu ses premières expériences, élevé ses enfants, bref, passé le plus clair de sa vie.

Au lit ? « Elle n’était pas très sexuelle, dit-il. Moi ? Plus, je dirais. Mais j’ai été capable de vivre avec. » Pourquoi ? « Parce que j’étais marié. Peut-être un peu vieux jeu ? »

« Ce n’est pas qu’elle n’aimait pas ça, ajoute-t-il, mais ça a pris des années avant que j’achète un ‟outil”. » C’était il y a 10 ans, très exactement. « Et je pense qu’elle aimait mieux ça ! », souligne-t-il ici en riant.

On comprend que c’est surtout lui qui prenait les devants, sexuellement parlant, et Wilson le confirme. « C’est même toujours moi qui ai acheté ses sous-vêtements ! Je lui ai acheté trois brassières, pas plus tard que la semaine passée ! »

S’il l’a déjà trompée ? Non, répond-il sans hésiter. Avant d’ajouter tout bas : « OK, une fois. » Mais ça ne compte pas vraiment. La dame était « homosexuelle, dit-il en riant, peut-être bi ? », et ils étaient assurément « en état d’ébriété ». « Je n’en suis pas très fier… »

Et puis voilà qu’il y a quelques années, au tournant de la cinquantaine, donc, sa femme, « une leader, femme de tête, organisée » s’est mise à se perdre dans sa ville, à se sentir dépressive, à mal s’entendre avec ses patrons. Son médecin lui a fait passer une batterie de tests et le terrible diagnostic est tombé : alzheimer.

« J’ai pleuré ! Tu sais, tu travailles toute ta vie pour ta retraite. C’est quoi, déjà, la chanson ? Quand la maison s’ra payée… » dit-il, paraphrasant Vincent Vallières. Y restera plus rien qu’à s’aimer, se garde-t-on d’ajouter…

« Ce n’est pas que je ne l’aime pas, dit-il, comme s’il lisait dans nos pensées. Mais je ne suis plus son mari ! Je suis un proche aidant… »

Ils n’ont jamais trop discuté du sujet. « Elle venait en câlisse… » Alors le temps a passé, et inéluctablement, la maladie a fait son œuvre.

Certes, les premiers mois, ils ont tenté de garder un semblant d’intimité.

Je n’appelle plus ça faire l’amour, j’appelle ça faire l’acte. […] J’avais l’impression d’abuser d’elle. […] J’ai fini par arrêter. Ça n’avait pas d’allure… Wilson, fin cinquantaine

Elle a fini par arrêter de travailler et Wilson, à la voir tourner en rond à la maison, n’a pas eu le choix de faire pareil. « Sais-tu quoi, ajoute-t-il, en nous prenant à nouveau le bras, mon père a fait la même chose. Il a pris sa retraite parce que ma mère est tombée malade. Même affaire… »

La serveuse vient prendre la commande et notre Wilson ne sait pas quoi manger : « C’est toujours elle qui choisissait ! »

Cela va faire près de deux ans qu’ils n’ont plus le moindre rapprochement. « Et j’avais de la peine, dit-il. Sais-tu quoi ? J’en ai encore. Elle prend sa douche, toute nue, je trouve ça beau… » Tout à coup, sa voix se noue. Il essuie une larme. La seule de l’entretien. Puis enchaîne : « C’est ma blonde, encore. Et c’est pour ça que je me donne le droit. Mais est-ce que j’ai le droit ? Je me le donne pareil. Si ma blonde était elle-même, je n’aurais jamais fait ça ! […] Mais tu sais, quand tu déjeunes, tu dînes, tu soupes, et qu’il ne se dit pas un mot, c’est plate en sacrament ! »

Et c’est ainsi qu’il y a deux ans, Wilson a rencontré une fille. Un peu malgré lui, à une soirée de vieux amis. Il lui raconte sa vie. Cela prend des mois avant qu’ils se revoient. Et des mois encore avant qu’ils passent à l’acte. « Je n’étais pas capable. […]. Et comment m’arranger ? Qui viendrait garder ? » Il finit par s’organiser, mais l’aventure n’est finalement pas si concluante. Incapable d’avoir une érection, Wilson se sent « coupable ». « Et quand je suis revenu chez nous, ma femme ne m’a pas posé de questions. Elle ne pose jamais de questions. Mais si elle était là, elle poserait des questions en sacrament ! »

Cette histoire ne dure pas, parce que Wilson n’est pas « libre ». « Je tombais amoureux et ça allait nuire à ma vie avec ma femme, nous explique-t-il. Émotivement, j’étais mêlé. […] Il faut que je m’occupe de ma blonde. Mais si je suis amoureux, je pense à une autre ! C’est dur ! » Et ça, il ne peut pas se le permettre, répète-t-il, parce qu’il a trop de responsabilités. Les courses, le lavage, le ménage, « c’est dur ! ». « Et puis il ne reste pas beaucoup de temps et je le sais… »

Depuis, il a retrouvé une deuxième femme (« une belle fille, je l’ai toujours trouvée belle ! »), de qui il ne se laissera pas tomber amoureux cette fois. Comment, on ne sait pas trop, mais il semble déterminé.

Au lit, est-ce mieux ? Plus ou moins, rit de nouveau Wilson. « Pas top, non. Le médecin me l’a dit, c’est mon mental, le problème… » Il a d’ailleurs mis des semaines avant d’oser prendre une petite pilule magique. « Est-ce que je dois faire ça ? Est-ce que je change le cours des choses avec une pilule ? » Il a fini par se raisonner, a trouvé une gardienne, et voit depuis cette nouvelle femme régulièrement. « C’est merveilleux, dit-il en souriant. Ne dis pas ça : c’est des marathons qu’on fait ! Criss, ça ne finit pas ! » Si ça lui fait du bien ? « Ça me fait du bien », hoche-t-il de la tête en souriant doucement. « Je vais chercher l’affectif, tu comprends ? […] Mais je ne peux pas tomber en amour. Je ne peux pas. Je ne suis pas libre. Il faut que je m’occupe de ma femme. […] J’ai toujours dit que je serais là. Et je vais toujours l’être… »

*Prénoms fictifs pour protéger leur anonymat.