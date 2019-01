Muesli à préparer la veille: super muesli

Réalité

Voilà une bonne idée pour les gens pressés. Holos, une entreprise de Saint-Augustin-de-Desmaures, propose des sachets de muesli complets à commander en ligne. Il suffit de verser le mélange dans un pot, d'ajouter 220 ml de lait ou de boisson végétale, de remuer et de réfrigérer. Le lendemain matin, on a un petit-déjeuner savoureux - surtout si on ajoute quelques fruits frais.

«En plus d'être biologique, végétalien et sans gluten, chaque sachet contient 20 g de protéines végétales, 12 g de fibres, 15 vitamines et minéraux, 2 g d'oméga-3 et 1 milliard d'UFC [unités formatrices de colonie] de probiotiques», indique Laurence Brouard-Trudel, fondatrice de Lau à la bouffe, titulaire d'un baccalauréat spécialisé en sciences de la nutrition de l'Université d'Ottawa et diplômée du programme de cuisine professionnelle enrichie de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.

«Wow, un super déjeuner complet en perspective, qui saura nous soutenir jusqu'au midi», affirme-t-elle. Quatre parfums - vanille, chai, cacao et arachides et érable - sont offerts. C'est un peu cher (5 $), mais pas tellement plus qu'un sandwich-déjeuner de restaurant rapide.

Prix: 5 $ par portion de 90 g (taxes et livraison incluses)