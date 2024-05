(Paris) Félix Auger-Aliassime a réussi son entrée en scène aux Internationaux de tennis de France, lundi matin, mais Dame Nature lui a compliqué la tâche en forçant à deux reprises l’interruption de son match contre le Japonais Yoshihito Nishioka – dont une fois alors qu’il était à un jeu de la victoire.

La Presse Canadienne

Le Québécois a éventuellement pris la mesure de Nishioka 6-2, 6-4 et 6-4 au bout de deux heures et 13 minutes de jeu sur la terre battue du court no 6, et il affrontera au prochain tour le vainqueur du match entre l’Australien Max Purcell, 94e au monde, et le qualifié allemand Henri Squire, 221e.

Auger-Aliassime, la 21e tête de série du tournoi, présente maintenant une fiche de 4-2 en carrière contre Nishioka, 72e raquette mondiale. Le représentant de l’unifolié a remporté ses quatre derniers duels contre lui, dont ceux à l’Omnium Banque Nationale de Montréal en 2022 et au Masters de Madrid plus tôt ce printemps.

Pour sa part, l’Ontarien Denis Shapovalov affrontera un peu plus tard aujourd’hui au premier tour à Roland-Garros le Français Luca Van Assche, 101e au monde. Ce sera leur premier duel en carrière.

Chez les dames, Leylah Annie Fernandez, 31e tête de série, affrontera au premier tour plus tard aujourd’hui la Française Jessika Ponchet, une joueuse invitée. Pochet a remporté leur seul duel précédent, au tournoi de Gatineau en juillet 2017.

L’Ontarienne Bianca Andreescu effectuera de son côté son retour au jeu à Paris, elle qui n’a pas disputé de rencontre depuis sa blessure au dos subie à l’Omnium Banque Nationale de Montréal en août dernier. La championne des Internationaux des États-Unis en 2019, qui a accédé au tableau principal parisien en vertu de son classement protégé, se mesurera au premier tour à l’Espagnole Sara Sorribes Tormo.

Dimanche, le Montréalais Gabriel Diallo est venu de l’arrière, mais il s’est tout de même incliné en cinq manches de 7-5, 7-6 (3), 3-6, 1-6, 7-5 face au Japonais Kei Nishikori, lors de la première ronde du tournoi de Roland-Garros. Diallo était le seul Canadien à disputer un match lors de la première journée de ce tournoi majeur disputé en France.