(Paris) La cinquième joueuse mondiale Jessica Pegula s’est retirée des Internationaux de tennis de France puisqu’elle n’est pas totalement rétablie et prête pour le tournoi majeur qui sera présenté sur la terre battue.

Associated Press

L’Américaine avait atteint les quarts de finale à Roland-Garros il y a deux ans.

Les Internationaux de France se mettront officiellement en branle dimanche.

Pegula a été affectée par une blessure au cou plus tôt cette saison, et elle n’a pas joué depuis le mois d’avril.

« Je recommence à peine à m’entraîner normalement (je n’ai pas ressenti de douleur depuis des semaines), mais je préfère être super prudente dans ma rééducation et mon retour au jeu. Si je disposais de cinq à sept jours de plus, alors j’aurais été à 100 %, a écrit Pegula sur Instagram. Je serai donc de retour pour la saison sur gazon, le reste de l’été, et je travaillerai sans relâche jusqu’à la fin de l’année. »

La WTA a indiqué que son retrait met ainsi un terme à sa séquence de 19 participations consécutives à des tournois du Grand Chelem. Celle-ci avait commencé aux Internationaux de France, en 2019.