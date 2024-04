Djokovic, Tsitsipas, Sinner et Ruud atteignent les demi-finales

(Monte-Carlo) Novak Djokovic et Jannik Sinner ont souffert vendredi, mais se sont qualifiés pour les demi-finales à Monte-Carlo, une première depuis son titre en 2015 pour le Serbe, une seconde d’affilée pour l’Italien.

Igor GEDILAGHINE Agence France-Presse

« Je n’ai pas eu de bons résultats dans ce tournoi depuis huit ans : c’est la première fois que je gagne trois matchs d’affilée ici depuis huit ans », a immédiatement rappelé le Serbe après sa victoire très poussive contre l’Australien Alex De Minaur (11e mondial) 7-5, 6-4.

« Aucun de nous deux n’a joué à un bon niveau et ça a tourné à la bataille physique », a souligné le N.1 mondial.

Or, dans cette bataille physique, il a clairement éprouvé des difficultés, montrant ostensiblement à quel point la chaleur lui pesait.

Les statistiques confirment son analyse sur la qualité de la rencontre : Djokovic a commis 26 fautes directes pour 13 points gagnants et De Minaur 28 fautes directes pour 19 points gagnants. Et, dans la seconde manche, sur les dix jeux joués, sept se sont terminés par des bris : Djokovic a conservé sa mise en jeu deux fois et De Minaur une seule.

Souffrance

PHOTO VALERY HACHE, AGENCE FRANCE-PRESSE Jannik Sinner

« J’ai souffert, mais je suis content d’être passé », a résumé Djokovic qui a, avec cette victoire, décroché un énième record : il jouera samedi une 77e demi-finale en Masters 1000, soit une de mieux que Rafael Nadal et onze de mieux que Roger Federer. Il détient déjà le record de victoires (40) et de finales (58) dans cette catégorie de tournois.

Vainqueur en 2013 et 2015, Djokovic (36 ans) n’avait plus depuis dépassé les quarts, atteints deux fois (2017, 2019). Il affrontera samedi le Norvégien Casper Ruud (10e), finaliste à Roland-Garros en 2022 et 2023.

Dans le bas du tableau, Jannik Sinner (2e) a été malmené par Holger Rune (7e), mais a fini par s’imposer 6-4, 6-7 (6/8), 6-3 en 2 h 40.

« Le match a été plus physique, il y a eu plus de longs échanges » que lors des deux précédents matchs, a reconnu Sinner, exempté de premier tour, en assurant que ses sensations avaient été « meilleures » lors de ce quart.

L’an dernier, le Danois avait battu l’Italien en demi-finales. Cette fois, Sinner a confirmé qu’il était l’homme en forme depuis ce début d’année 2024 en signant une 25e victoire en 26 matchs.

Mais Rune a bien failli enrayer la machine. Jusque-là exécuteur froid de ses adversaires avec des coups de fusil en coup droit comme en revers pour conclure des séquences bien construites, Sinner a semblé étonnamment en manque de munitions face au Danois.

Leçon

PHOTO VALERY HACHE, AGENCE FRANCE-PRESSE Stefanos Tsitsipas

À deux reprises dans la deuxième manche, il a mené 40-0 sur le service de Rune. Mais par deux fois, en manque d’initiative, il a laissé son adversaire enchaîner cinq points pour conserver son jeu de service.

Et à 5-5, Rune a endossé sa cape de mauvais garçon, comme pour y puiser un super pouvoir, en se mettant le public à dos en multipliant les gestes de la main pour faire cesser les sifflets.

La recette lui a peut-être permis de rester au contact et de sauver deux balles de match dans le bris d’égalité de la deuxième manche avant d’égaliser à une manche partout, mais Sinner n’est pas complètement tombé dans son piège.

« On peut essayer de créer un peu de chaos, il n’y a pas de problème, j’ai retenu la leçon de l’an dernier », a commenté l’Italien de 22 ans en référence au comportement discutable de Rune en demies l’an dernier.

Il a donc conservé sa concentration et son sérieux jusqu’à s’imposer, mais la balle frappée fort en direction du ciel en allant serrer la main de son adversaire témoignait du soulagement de l’Italien d’habitude si fermé aux émotions.

Son prochain adversaire sera Stefanos Tsistipas (12e) qui avance avec une grande assurance dans le tableau.

Après deux matchs expéditifs aux deux premiers tours et une victoire très convaincante face à Alexander Zverev (5e) en 8es de finale, il s’est débarrassé sans frémir en quarts du Russe Karen Khachanov (17e) 6-4, 6-2.

Double vainqueur en 2021 et 2022, le Grec de 25 ans avait perdu en quarts l’an dernier.

Ruud trop fort pour Humbert

PHOTO VALERY HACHE, AGENCE FRANCE-PRESSE Casper Ruud

Casper Ruud, finaliste à Roland-Garros en 2022 et 2023, a mis un terme au beau parcours d’Ugo Humbert (15e mondial) vendredi en quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo où le Français n’avait encore jamais remporté le moindre match.

Le dernier Tricolore en lice a résisté mais le Norvégien (10e) s’est imposé 6-3, 4-6, 6-1 et affrontera samedi le N.1 mondial Novak Djokovic pour une place en finale.

À ce jour, Ruud qui a également joué la finale des Internationaux des États-Unis en 2023, a pour meilleur résultat à Monte-Carlo une demi-finale perdue contre Andrey Rublev en 2021.

De son côté, Humbert n’avait encore jamais passé le moindre tour en trois précédentes participations à Monte-Carlo, sans compter sa défaite en qualifications en 2019.

Ruud a tranquillement empoché la première manche et s’est détaché 2-0 dans la deuxième, semblant devoir boucler la partie sans trembler.

Mais Humbert s’est accroché et a marqué dix points consécutifs pour passer de 0-2 à 3-2 avec un bris en sa faveur. Une avance qu’il a conservée jusqu’au bout pour emmener le match dans une manche décisive qui a toutefois vite tourné en faveur de son adversaire.