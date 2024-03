PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Monfils sort Thompson et donne rendez-vous à Alcaraz

(Miami) Le Français Gaël Monfils, qui affiche un niveau prometteur en ce début de saison, a sorti l’Australien Jordan Thompson samedi et affrontera la tête de série N.1, l’Espagnol Carlos Alcaraz, au 3e tour du Masters 1000 de Miami, en Floride.

Agence France-Presse

Après la perte du premier set au jeu décisif (3/7), la « Monf’ » n’a pas fait de détails en ne laissant que trois jeux au 34e joueur mondial dans les deux manches suivantes, remportées 6-1, 6-2.

De retour dans le Top 50 de l’ATP pour la première fois depuis l’automne 2022, le Francilien, actuellement 47e mondial, peut se préparer à un troisième tour alléchant face au favori du tournoi floridien, Carlos Alcaraz.

Le Murcien, encore auréolé de son titre à Indian Wells le week-end dernier, a balayé samedi son compatriote Roberto Carballes (N.64) en deux sets et moins d’une heure trente, 6-2, 6-1.

Face au prodige espagnol de 20 ans, né alors qu’il s’apprêtait déjà à rejoindre le circuit professionnel, Gaël Monfils devra se montrer plus opportuniste que Carballes, lequel n’a converti aucune de ses trois balles de break.

À l’image d’Alcaraz, les autres principales têtes de série n’ont pas tremblé samedi : l’Italien Jannik Sinner, lauréat de l’Open d’Australie et tête de série N.2, a battu en deux sets, 6-3, 6-4, son compatriote Andrea Vavassori, sorti des qualifications.

Le Russe Daniil Medvedev (N.3), vainqueur l’an dernier en Floride, a également écarté en deux sets le Hongrois Marton Fucsovics, 6-4 6-2, tandis que le Norvégien Casper Ruud (N.7) a eu besoin de trois sets pour écarter le jeune Français Luca Van Assche 7-6 (7/5), 1-6, 6-1.

Le Grec Stefanos Tsitsipas, tête de série N.10, a en revanche été sèchement battu par le Canadien Denis Shapovalov (126e) 6-2, 6-4.

Et la journée n’a pas non plus été ensoleillée pour les têtes de série américaines puisque Taylor Fritz (N.12) a été surpris par un qualifié, le Brésilien Thiago Wild, 6-3, 6-4, tandis que Tommy Paul (N.13), touché à une cheville, a dû abandonner contre son compatriote Martin Damm Jr. alors qu’il menait un set à zéro (6-4, 1-2).

Francis Tiafoe (N.21) a également dit au revoir au public du « Sunshine State » après sa défaite face à l’Australien Christopher O’Connell (66e mondial), 7-5, 7-6 (7/5).