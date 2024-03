Leylah Fernandez et Denis Shapovalov sont éliminés

(Miami) La Québécoise Leylah Fernandez et son compatriote ontarien Denis Shapovalov ont été éliminés au troisième tour de l’Omnium de Miami, dimanche, de sorte qu’il n’y a plus aucun Canadien en lice en simple.

Associated Press

Shapovalov (126e) s’est incliné 6-3 et 7-6 (7) face à l’Italien Matteo Arnaldi (38e), non sans avoir donné du fil à retordre à son adversaire à la fin de la deuxième manche.

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Denis Shapovalov

« Shapo » a notamment réussi un bris — son seul du match — lorsqu’Arnaldi servait pour le match, à 5-4. Au bris d’égalité qui a suivi, il a effacé une première balle de match et s’est donné une balle de manche sans être en mesure de forcer la tenue d’un set supplémentaire.

Le représentant de l’unifolié a claqué cinq as et a remporté 78 % des échanges lorsque sa première balle était en jeu. Son pourcentage de réussite avec sa deuxième balle a toutefois chuté à 50 %.

C’était un deuxième duel entre les deux hommes. Shapovalov avait eu le dessus l’année dernière, au deuxième tour du tournoi de Wimbledon.

Fernandez (35e) s’est pour sa part inclinée 7-5 et 6-4 aux mains de l’Américaine Jessica Pegula (cinquième).

Fernandez a commis quatre doubles fautes et elle a gagné 58,6 % de ses points en première balle de service. Elle a concrétisé trois de ses neuf occasions de bris.

Pegula n’a commis qu’une seule double faute et elle a gagné 70,5 % de ses points en première balle. Elle a brisé son adversaire cinq fois en 13 occasions.

Fernandez était passée au tour suivant en vertu d’une victoire de 6-4 et 6-2 aux dépens de la Colombienne Emiliana Arango, samedi.

En double féminin, l’Ontarienne Gabriela Dabrowski et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe ont défait la Japonaise Miyu Kato et l’Indonésienne Aldila Sutjiadi en deux manches de 6-4 et 6-4, en deuxième ronde.

Plus tôt dans la journée, dans le tableau principal féminin, la troisième joueuse mondiale Coco Gauff (troisième) l’a emporté 6-4 et 6-0 contre la Française Océane Dodin (84e), obtenant son billet pour le quatrième tour.

PHOTO REBECCA BLACKWELL, ASSOCIATED PRESS Coco Gauff

Il s’agissait de la deuxième fois de sa carrière que Gauff accédait au quatrième tour à Miami.

Dodin menait 4-2 en première manche, mais Gauff a ensuite remporté 10 jeux de suite. La Française n’a pas aidé sa cause en commettant neuf doubles fautes pendant le match.

Gauff n’a perdu qu’un seul de ses 23 derniers matchs aux États-Unis. L’Américaine a perdu contre Maria Sakkari plus tôt ce mois-ci, au tournoi d’Indian Wells.

Gauff, 20 ans, est la plus jeune Américaine à être l’une des trois premières têtes de série du tournoi de Miami.

La championne en titre des Internationaux des États-Unis affrontera la Française Caroline Garcia (27e), qui a vaincu Naomi Osaka (229e), quadruple championne en tournois majeurs, 7-6 (4) et 7-5.

Dans le volet masculin, l’Italien Jannik Sinner (troisième) a défait le Néerlandais Tallon Griekspoor (26e) 5-7, 7-5 et 6-1.

Le Danois Holger Rune (septième) a été éliminé. Il s’est incliné 6-1 et 6-1 contre le Hongrois Fabian Marozsan (57e).