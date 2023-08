Le tirage du tableau principal a été favorable pour les joueuses canadiennes. Bianca Andreescu, Rebecca Marino et Leylah Annie Fernandez affronteront toutes des joueuses qualifiées au premier tour de l’Omnium Banque Nationale. Néanmoins, d’autres duels sont pour le moins fort intéressants.

Marta Kostyuk contre Qinwen Zheng

Les deux joueuses ont discuté avec La Presse, chacune de leur côté, il y a une semaine à peine. Voilà qu’elles s’affronteront au premier tour du tournoi montréalais. Ce duel promet d’en être tout un. Non seulement pour la qualité du spectacle, mais aussi parce qu’il pourrait s’inscrire dans une série de duels à venir. L’Ukrainienne et la Chinoise sont parmi les joueuses les plus prometteuses de la WTA. À respectivement 21 ans et 20 ans, elles font déjà partie des 40 meilleures joueuses au monde. Elles privilégient deux styles complètement différents, mais elles partagent le même désir de vaincre. Les deux joueuses ne se sont jamais affrontées.

Jennifer Brady contre Jelena Ostapenko

Deux jeunes joueuses qui tentent un retour. Blessée jusqu’à tout récemment, Jennifer Brady est revenue au jeu il y a quelques jours aux Championnats Banque Nationale de Granby. Même si ça ne s’est pas passé comme prévu, l’Américaine a toutefois réussi à protéger son 14e rang mondial. Elle devra bien performer à Montréal pour se maintenir à ce niveau. De l’autre côté, Jelena Ostapenko est revenue sur les radars la saison dernière. La puissante cogneuse a gagné sur gazon à Birmingham récemment et elle est en mission pour revenir au sommet. Présentement 20e au monde, la championne de Roland-Garros en 2017 veut montrer à tout le monde que son retour n’est pas un feu de paille. Dans tous les cas, l’élan d’une d’entre elles sera freiné.

Beatriz Haddad Maia contre Paula Badosa

De loin le duel le plus captivant de ce premier tour. Il y a 18 mois à peine, Paula Badosa aspirait encore à percer dans le top 10 mondial et à y rester pour de bon. Or, une série de blessures et de mauvais résultats l’ont fait reculer jusqu’au 33e rang mondial. L’Espagnole s’est entraînée au stade IGA vendredi en journée et elle semblait être en pleine possession de ses moyens. Dans de bonnes dispositions, elle peut embêter n’importe quelle joueuse du circuit. En revanche, Beatriz Haddad Maia ne s’en laisse jamais imposer. La gauchère, 13e au classement mondial, a atteint les demi-finales à Roland-Garros cet été et a été finaliste à Toronto l’année dernière. Badosa préconise un jeu plus lisse, plus fin, tandis que Haddad Maia joue de manière plus rugueuse, plus échevelée. Ça promet.

Karolína Muchová contre Anastasia Potapova

Ce duel sera l’un des plus serrés. Karolína Muchová, 17e mondiale et finaliste au dernier tournoi de Roland-Garros, et Anastasia Potapova, 26e raquette au monde et l’un des plus beaux projets du tennis féminin, croiseront le fer. La principale différence entre les deux réside dans le fait que Potapova a gagné un titre cette saison, à Linz, et c’était sur dur. Sinon, ce match devrait être chaudement disputé, car ces deux joueuses font carrière avec un style de jeu similaire et au terme de ce duel, il est certain qu’une tête forte ayant le potentiel de gagner le tournoi ne sera plus du tableau principal.

Venus Williams contre Madison Keys

Madison Keys affrontera l’une de ses idoles, en Venus Williams, lors de son match de premier tour. Ce duel est de nature davantage symbolique que purement compétitive. Williams est l’une des joueuses les plus attendues de l’édition 2023 de l’Omnium Banque Nationale. À 43 ans, elle n’a plus rien à prouver, mais elle est quand même ici dans le but de faire un bon bout de chemin. Devant elle, une joueuse ayant retrouvé tous ses repères cette saison. Madison Keys a remporté le tournoi d’Eastbourne à la fin de juin et elle remonte la pente agressivement. Postée au 16e rang mondial, Keys a prouvé de quoi elle était capable dans le passé. Et à 28 ans, il semble lui rester encore de l’essence dans le réservoir.