(Paris) La favorite Iga Swiatek a maintenu ses chances de défendre son titre avec succès aux Internationaux de France après avoir aisément pris la mesure de Coco Gauff 6-4, 6-2 en quarts de finale, mercredi.

Associated Press

Dans une reprise de la finale de l’an dernier à Roland-Garros, Swiatek a signé une autre victoire en deux manches contre l’Américaine. Elle affrontera en demi-finales Beatriz Haddad Maia, et convoite toujours un troisième titre majeur sur la terre battue.

PHOTO THOMAS SAMSON, AGENCE FRANCE-PRESSE Beatriz Haddad Maia

Gauff, qui est âgée de 19 ans, présente une fiche de 0-7 en carrière contre la Polonaise, et elle ne lui a toujours pas arraché la moindre manche. Swiatek, qui est âgée de 22 ans, trône au sommet du classement mondial féminin depuis plus d’un an.

« Les quarts de finale sont parfois les matchs les plus coriaces, a déclaré Swiatek sur le court Philippe-Chatrier après sa victoire. Elle (Gauff) est très jeune, mais elle a beaucoup d’expérience. Je suis très heureuse de me retrouver en demi-finales. »

Plus tôt mercredi, Haddad Maia a complété une autre remontée victorieuse après avoir pris la mesure d’Ons Jabeur 3-6, 7-6 (5), 6-1 pour devenir la première joueuse brésilienne depuis 1968 à accéder au carré d’as d’un tournoi du Grand Chelem.

Haddad Maia, 14e tête de série, a fait fi d’un lent début de match contre Jabeur sur le court Philippe-Chatrier en route vers la victoire.

Après avoir disputé un match de près de quatre heures contre l’Espagnole Sara Sorribes Tormo au quatrième tour, Haddad Maia n’a remporté qu’un seul jeu au service en première manche. Elle a cependant préservé les deux balles de bris offertes à son adversaire lors de la manche suivante — les deux se sont produites lors du 11e jeu, alors que le pointage pouvait passer à 6-5 — et elle s’est adjugé le bris d’égalité.

La Brésilienne âgée de 27 ans a entamé la manche décisive avec deux bris pour se forger rapidement une avance de 3-0. Jabeur, la septième tête de série, a ensuite perdu patience et lancé sa raquette vers le ciel après avoir raté un revers qui lui aurait perdu d’enregistrer le bris alors qu’elle tirait de l’arrière 1-4. Haddad Maia a finalement gagné le jeu, et scellé l’issue de la rencontre au jeu suivant.

« J’ai dû être très patiente. Elle fait partie des meilleures joueuses au monde, a rappelé Haddad Maia sur le terrain. Ça n’est pas facile de jouer contre elle. Elle nous joue parfois des tours. »

Jabeur fut finaliste à Wimbledon et aux Internationaux des États-Unis l’an dernier.

PHOTO EMMANUEL DUNAND, AGENCE FRANCE-PRESSE Ons Jabeur

« J’ai toujours cru que le match serait très long, a ajouté la Brésilienne. Ç’a été la clé pour moi. J’essayais de rester concentrée sur mon jeu. »

Haddad Maia est devenue la première joueuse brésilienne de l’ère moderne à atteindre les demi-finales à Roland-Garros. Marie Bueno s’était retrouvée dans le carré d’as aux Internationaux de France de 1966, et dans celui des Internationaux des États-Unis en 1968.

De son côté, Jabeur, dont la préparation pour le tournoi a été ralentie par une blessure à un mollet, a déclaré qu’elle « ne s’attendait pas à être en quarts de finale, surtout parce qu’il s’agissait de mon premier tournoi depuis ma blessure ».

D’autre part, l’Ontarienne Bianca Andreescu et son partenaire de jeu australien Michael Venus ont accédé à la finale du double mixte après avoir disposé de l’Ontarienne Gabriela Dabrowski et de son coéquipier américain Nathaniel Lammons 7-6 (5), 7-6 (4).

PHOTO THIBAULT CAMUS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Bianca Andreescu

Andreescu et Venus retrouveront en finale la Japonaise Miyu Kato — qui a été mise à l’amende plus tôt cette semaine pour avoir accidentellement atteint une préposée aux balles au cou avec une balle — et l’Allemand Tim Puez.

Puis, un peu plus tard aujourd’hui, la Québécoise Leylah Annie Fernandez et sa partenaire de jeu américaine Taylor Townsend se mesureront aux Taïwanaises Latisha Chan et Chan Hao-ching en quarts de finale du double féminin.