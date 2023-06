PHOTO JEAN-FRANCOIS BADIAS, ASSOCIATED PRESS

(Paris) Elena Rybakina est de plus en plus à l’aise sur la terre battue, et ça paraît, puisqu’elle a disposé d’une autre jeune joueuse tchèque en route vers le troisième tour des Internationaux de tennis de France jeudi.

La championne de Wimbledon, quatrième tête de série à Roland-Garros, a pris la mesure de la joueuse de 18 ans Linda Noskova 6-3, 6-3 sur le court Suzanne-Lenglen.

On pourrait croire qu’elle a toujours été à l’aise sur la terre battue après avoir remporté l’Omnium d’Italie, mais la Kazakhe de six pieds puise plutôt sa confiance sur cette surface de jeu de son gabarit imposant.

« C’est mon arme de prédilection, a-t-elle confié. Mais en même temps, ça n’est pas facile de se déplacer sur la terre battue. Je dois toujours anticiper mes déplacements et, bien sûr, être patiente pendant les échanges. »

La finaliste des Internationaux d’Australie a claqué 30 coups gagnants, contre 16 pour Noskova, et les deux joueuses ont commis 26 fautes directes.

« J’ai éprouvé des ennuis avec mon service », a admis Rybakina, qui est née à Moscou.

Rybakina, qui a défait Brenda Fruhvirtova au premier tour, retrouvera maintenant l’Espagnole Sara Sorribes Tormo sur sa route.

De son côté, la 20e tête de série Madison Keys a commis un impressionnant total de 74 fautes directes en route vers une défaite de 6-2, 4-6 et 6-4 contre sa compatriote américaine Kayla Day sur le court Simonne-Mathieu.

Day, une joueuse âgée de 23 ans qui a remporté le titre junior aux Internationaux des États-Unis en 2016, est classée 138e au monde et a dû franchir le tableau des qualifications avant de se retrouver dans le programme principal. Elle a vaincu la Française Kristina Mladenovic au premier tour.

Un peu plus tard aujourd’hui, la championne en titre et no 1 mondiale, Iga Swiatek, aura rendez-vous avec l’Américaine Claire Liu. Coco Gauff — la finaliste du tournoi l’an dernier — croisera le fer avec l’Autrichienne Julia Grabher.

Du côté masculin, le Norvégien Casper Ruud, l’Italien Jannik Sinner et l’Américain Frances Tiafoe doivent fouler la terre battue parisienne un peu plus tard aujourd’hui.

Pour sa part, l’Australien Alex de Minaur a plié l’échine devant l’Argentin Tomas Martin Etcheverry 6-3, 7-6 (2), 6-3.