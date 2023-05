Roland-Garros

Victoires pour Carlos Alcaraz et Novak Djokovic

(Paris) Un peu tout le monde s’attend à voir — et espère voir, probablement — Carlos Alcaraz et Novak Djokovic croiser le fer en demi-finale du simple masculin des Internationaux de tennis de France. Il reste du travail à faire, bien sûr, et les deux joueurs ont amorcé leur parcours respectif à Roland-Garros, lundi, avec des victoires en trois manches contre des adversaires qui disputaient un premier match à vie en Grand Chelem.