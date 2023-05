Très tôt dimanche matin, à l’heure de l’Est, Aryna Sabalenka (2) affrontait Marta Kostyuk. Normalement, ce duel de premier tour entre l’une des favorites et une jeune joueuse de 20 ans exclue du top 30 n’aurait pas autant retenu l’attention.

Or, le contexte sociopolitique s’est imposé. À la fin du match, remporté en deux manches de 6-3 et 6-2 par la favorite, Kostyuk, une Ukrainienne, a refusé de serrer la main de Sabalenka, une Biélorusse. Perplexe, Sabalenka a salué la foule ne sachant trop quoi faire. Pendant ce temps, Kostyuk sortait sous les huées de la foule.

PHOTO CHRISTOPHE ENA, ASSOCIATED PRESS Marta Kostyuk a décidé de ne pas saluer Aryna Sabalenka du tout à la suite de sa défaite, s’attirant les huées du public à ce moment, puis en sortant du court.

Près de 500 jours après le début de l’invasion russe en Ukraine, les évènements et les conséquences de ces gestes condamnables sont toujours d’actualité dans le monde du sport.

Les athlètes russes et biélorusses, pour la majorité, sont restés muets face à la situation. Mis à part Andrey Rulev, qui très tôt, a condamné les actions entreprises par son pays.

Ainsi, au terme de la rencontre, Sabalenka est revenu sur la décision de Kotsyuk de faire fi de la traditionnelle poignée de main. En fait, elle a plutôt été invitée à donner son avis sur la guerre.

« Supportez-vous, ou condamnez-vous la guerre en Ukraine ? », lui a demandé directement une journaliste en conférence de presse.

« Personne sur cette planète, que ce soient des athlètes russes ou biélorusses, ne supporte la guerre. Personne ! Comment est-ce qu’on pourrait supporter la guerre ? Les gens normaux ne vont jamais la supporter », a-t-elle répondu, calmement.

Je ne comprends pas pourquoi il faut le clamer publiquement. C’est aussi évident que de dire que 1 +1 = 2. Évidemment, personne n’encourage la guerre. Si on pouvait l’arrêter, on le ferait, mais malheureusement, ce n’est pas de notre ressort. Aryna Sabalenka

C’est la première fois que Sabalenka, potentielle numéro un mondiale dépendamment de la tournure du tournoi, s’exprimait sur le sujet.

Fernandez arrache la victoire

Leylah Annie Fernandez, quant à elle, croisait le fer avec Magda Linette en lever de rideau, un an après avoir atteint les quarts de finale à ce même tournoi.

L’athlète de 20 ans représente peut-être la meilleure chance du Canada à cette compétition, même si elle répond de manière très sporadique aux standards établis lors des Internationaux des États-Unis en 2021.

PHOTO ANNE-CHRISTINE POUJOULAT, AGENCE FRANCE-PRESSE Leylah Annie Fernandez

La terre battue se moule très bien à son jeu et elle maintient un dossier très respectable à Roland-Garros.

Fernandez a cependant semblé quelque peu fragile en début de match. À son premier jeu au service, elle a repris son lancer de balle à maintes reprises, et non seulement parce qu’elle avait le soleil en plein visage. Trop bas, trop derrière ou complètement à côté de son axe de service, son lancer de balle a été inconstant de début à la fin. Le nombre de reprises au terme de cette rencontre de plus de deux heures peut certainement se compter à coup de dizaines.

Il est donc difficile de maintenir un bon rendement au service lorsque l’amorce du mouvement laisse à désirer. La gauchère a commis neuf doubles fautes pendant la rencontre et a fait passer seulement 56 % de ses premiers services.

La 49e joueuse mondiale a été habile, cependant, pour maquiller ses erreurs. Fernandez a brillé notamment lors des jeux à égalité.

Si son manque d’aplomb sur certaines balles a dû faire sourciller ses entraîneurs, personne ne peut remettre en doute sa combativité.

Elle ne s’est pas gênée pour tenter toutes sortes d’attaques. C’est dans ces élans de créativité et d’audace que Fernandez est à son meilleur. Elle était la négligée dans ce duel face à la 21e raquette mondiale. Linette a livré une belle opposition, mais ses largesses au service en troisième manche ont ouvert la porte à sa rivale.

Fernandez a brisé la Polonaise pour faire 5-3 avec un immense coup droit en croisé comme point d’exclamation pour s’assurer de passer au deuxième tour.

Un nouveau logo pour Auger-Aliassime

Félix Auger-Aliassime ne joue pas avant lundi, mais il a quand même retenu l’attention.

Dimanche matin, l’athlète de 22 ans a officiellement lancé son nouveau logo.

Celui-ci présente simplement ses initiales, « FAA », collées les unes aux autres, en lettres blanches et majuscules.

« Félix est fier et enthousiaste de dévoiler son nouveau logo. Il espère qu’il inspirera et sera porteur de ses valeurs », a écrit son agence par voie de communiqué.

De plus en plus de sportifs de son envergure, surtout au tennis, vont de l’avant avec une marque et un logo personnalisé.