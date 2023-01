D’un contrôle quasi absolu, il avait réponse à tout. Rien ne pouvait l’empêcher d’écrire l’histoire. Novak Djokovic a vaincu Stefanos Tsitsipas en trois manches de 6-3, 7-6 (4) et 7-6 (5) pour égaler le record de 22 titres en Grand Chelem détenu chez les hommes par Rafael Nadal, dimanche matin aux Internationaux d’Australie.

Après avoir remporté le dernier point au bris d’égalité, Djokovic s’est tourné vers son équipe. Il a pointé sa tête, puis son cœur. Le grand Serbe a ensuite rejoint ses proches dans les gradins avant d’éclater en sanglots dans les bras de sa mère et de s’écrouler sous les émotions. Pendant de longues secondes, il est resté étendu au pied des membres de son équipe, en larmes. Un Djokovic comme on ne l’a jamais vu.

« Seules mon équipe et ma famille savent ce que j’ai traversé dans les quatre ou cinq dernières semaines. C’est sans doute la plus grande victoire de ma vie », a-t-il affirmé au micro, trophée en main.

PHOTO ASANKA BRENDON RATNAYAKE, ASSOCIATED PRESS Novak Djokovic avec sa mère, Dijana

« Je dois dire que ce tournoi fut l’un des plus grands défis de ma vie, considérant les circonstances », a-t-il également soutenu en référence à l’année dernière, alors qu’il avait été banni du tournoi en raison de son statut vaccinal.

Il s’agit d’un 10e titre en autant de finales aux Internationaux d’Australie pour le grand athlète qui, à 35 ans, prouve encore une fois qu’il est toujours au sommet de son art. Un art sensationnel. Cette victoire lui concédera par ailleurs le premier rang au classement de l’ATP lors de la prochaine mise à jour, lundi.

Son adversaire, Stefanos Tsitsipas, lui a rendu hommage au moment de recevoir sa plaque de finaliste.

« Je pense qu’il est le meilleur à n’avoir jamais tenu une raquette de tennis », a-t-il laissé tomber, provoquant les acclamations de la foule.

« J’aimerais te remercier de pousser notre sport si loin, a ajouté le 4e mondial. […] Un joueur comme toi pousse chaque individu impliqué dans ce sport à être meilleur. »

Peu d’erreurs

Il a suffi du premier jeu pour comprendre que Djokovic était encore dans une forme presque irréprochable, malgré sa cuisse gauche bandée, et que la tâche serait titanesque pour Tsitsipas. Parce que quand le membre du Big three est dans une telle forme, tout est à sa portée.

Djoko a été nettement supérieur lors de la première manche, jouant de patience, faisant déplacer son adversaire. Il l’a brisé une première fois pour faire 3-1, sans jamais affronter une balle de bris lors de ce premier set.

Tsitsipas, comme menotté, n’avait jusque-là le contrôle que sur un aspect : son service. Il a réussi six as contre un pour Djokovic, mais le Serbe a ultimement eu le dessus 6-3.

PHOTO WILLIAM WEST, AGENCE FRANCE-PRESSE Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas

C’est lors de son jeu au service à 1-1 en deuxième manche que Tsitsipas est enfin sorti de sa torpeur. Djokovic, un brin moins énergique, a commencé à commettre de petites erreurs.

La première occasion de briser de Tsitsipas s’est présentée alors qu’il menait 5-4 en deuxième manche. Djokovic a donc pris plus de temps au service, jouant dans la tête de son adversaire. L’athlète de 35 ans s’est approprié les deux points suivants, d’abord sur un joli placement, puis sur une balle trop longue du Grec.

La manche, qui s’étirait depuis plus d’une heure, s’est donc jouée au bris d’égalité. Après avoir pris les devants 4-1, Djokovic a vu Tsitsipas revenir de l’arrière jusqu’à faire 4-4. « Tsitsipas, Tsitsipas ! » criait la délégation grecque dans les gradins. Mais l’athlète de 24 ans n’a pu maintenir la cadence, accordant les trois points suivants, et le set, à Djokovic.

Au retour en troisième manche – après avoir attendu plus de 7 minutes que son adversaire soit de retour sur le court –, Tsitsipas y est allé de coups précis pour briser Djokovic dès le premier jeu. Le bonheur a cependant été de courte durée ; le joueur d’expérience de l’autre côté du terrain lui a rendu la pareille au jeu suivant.

Les jeux ont ensuite défilé jusqu’au bris d’égalité, que Djokovic a commencé en force. Tsitsipas, comme pétrifié, a offert une avance de 5-0 au Serbe avant de remporter un premier point. Puis deux. Puis trois jusqu’à remonter la pente à 6-5. Mais Djokovic a finalement réussi l’ultime point pour l’emporter et venir à bout de sa mission.

Rêver grand

Djokovic a félicité Tsitsipas dans son discours, affirmant que « ce n’est assurément pas [son] dernier Grand Chelem ». « Tu as encore du temps, beaucoup plus que moi ! » lui a-t-il lancé.

Le champion s’est ensuite adressé aux jeunes athlètes qui « rêvent d’être ici, où Stefanos et moi sommes ».

« Rêvez grand, parce que tout est possible. Ne laissez personne vous empêcher d’atteindre votre rêve, peu importe d’où vous venez. Plus vous traversez de difficultés, plus forts vous devenez. […] Trouvez la personne qui vous soutiendra dans votre rêve, même s’il n’y en a qu’une, et rêvez grand. Parce que vous pouvez y arriver. »

Maintenant, il est clair que Djokovic voudra s’approprier le record masculin de 23 titres en Grand Chelem. Pourrait-il y arriver dès juin, à Roland-Garros ?

Vous connaissez la réponse à cette question.