(Melbourne) Sur le terrain du Rod Laver Arena mardi soir, Victoria Azarenka — l’athlète — a démontré la même confiance, la même agressivité et la même anticipation qui lui avaient permis de triompher à deux reprises les Internationaux d’Australie et de se hisser au premier rang mondial.

Associated Press

Azarenka, qui a pris la mesure de l’Américaine Jessica Pegula, troisième tête de série, 6-4, 6-1 en quarts de finale, jouera au prochain tour contre la championne en titre de Wimbledon, Elena Rybakina.

La joueuse de la Biélorussie, 24e tête de série, sera de retour en demi-finales à Melbourne Park pour la première fois depuis ses triomphes de 2012 et 2013.

Après son match, Azarenka — la femme — a discuté de la manière dont, loin des regards depuis quelques mois, elle est parvenue à développer un nouvel état d’esprit. Elle a déclaré, dans ses propres mots, que « j’essaie d’être neutre, de ne pas tomber dans le négativisme ; je dois accepter mon anxiété, accepter les peurs qui m’habitent. »

Et puis, a-t-elle expliqué, ça lui a permis d’apprendre à accepter l’échec, de façon à exploiter son plein potentiel. Chose qu’elle a de toute évidence faite contre Pegula, qui n’avait pas concédé la moindre manche dans ce tournoi et avait laissé filer seulement 18 jeux en quatre matchs avant mardi.

Les deux — ses vies professionnelle et personnelle — « sont de toute évidence connectées », a assuré Azarenka.

PHOTO AARON FAVILA, ASSOCIATED PRESS Elena Rybakina

Pour sa part, Rybakina s’est qualifiée pour les demi-finales des Internationaux d’Australie, mardi, l’emportant 6-2 et 6-4 contre l’ancienne gagnante du tournoi de Roland-Garros, Jelena Ostapenko.

Le match a été marqué par un retard d’environ 20 minutes en raison de la pluie, le toit ayant ensuite été fermé.

Rybakina menait 3-1 et avait une balle de bris au moment de l’interruption.

Lorsque le jeu a repris, Ostapenko a sauvé la mise, mais son adversaire a réussi à porter le score à 4-1 dès l’opportunité suivante. Rybakina a finalement gagné le premier set 6-2.

Au deuxième set, Ostapenko menait par un bris, mais Rybakina a brisé le service de la Lettone à son tour pour ramener le tout à égalité.

Rybakina a réussi à briser dès sa première chance, alors qu’Ostapenko n’a pas été capable de le faire sur quatre balles présentées à elle lors du jeu précédent.

Rybakina, qui a battu la première raquette mondiale Iga Swiatek au quatrième tour, a remporté le match sur un as, son 11e du match et son 35e du tournoi, un sommet.

« J’étais nerveuse au dernier jeu, mais j’ai réussi à contrôler mes émotions et bien jouer, a dit Rybakina. Les conditions étaient différentes après la fermeture du toit. Ce sont des choses qui peuvent arriver ici, on ne le sait jamais, avec une condition météorologique le matin et une autre plus tard dans le jour. »

L’élimination de Pegula signifie qu’Aryna Sabalenka (no 5) est la seule joueuse du top-20 mondial encore en lice. Mercredi, Sabalenka croisera le fer avec Donna Vekic en quarts de finale, tandis que la 30e tête de série Karolina Pliskova aura rendez-vous avec Magda Linette.

En double, la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Mexicaine Giuliana Olmos ont perdu au troisième tour, 7-5 et 6-2 face à Caroline Dolehide et Anna Kalinskaya, une paire américano-russe.

Troisièmes têtes d’affiche, Dabrowski et Olmos ont laissé filer un coussin de 4-0 au premier set.

Tsitsipas rejoint Khachanov dans le carré d’as

PHOTO WILLIAM WEST, AGENCE FRANCE-PRESSE Stefanos Tsitsipas

Au tableau masculin, Karen Khachanov a atteint les demi-finales à Melbourne pour la première fois suite à l’abandon de Sebastian Korda, blessé au poignet droit. Khachanov menait 7-6 (5), 6-3 et 3-0.

Korda avait battu le champion de Flushing Meadows en 2021 Daniil Medvedev au troisième tour.

Son père, Petr, a remporté l’étape australienne du Grand chelem en 1998.

Sa blessure au poignet a surgi à Adelaïde, rampe de lancement vers Melbourne, mais ça ne lui causait pas trop d’ennuis avant le match de mardi.

« J’ai ressenti à nouveau l’endroit qui cause le problème, a confié Korda, 29e tête de série.

« Il y a des coups droits où je ne pouvais pas tenir la raquette, et c’était presque impossible de faire des volées. Alors c’était un peu difficile. »

Il a tout de même très bien paru lors du tournoi.

« Il y a beaucoup plus de positif que de négatif, a dit Korda. Je vais espérer que la blessure ne soit pas trop sérieuse. Je vais aller de l’avant la tête haute et je vais continuer de travailler. »

De son côté, Khachavov est la 18e tête d’affiche. Il trouvera sur sa route Stefanos Tsitsipas, troisième tête de série, qui a disposé du Tchèque Jiri Lehecka 6-3, 7-6 (2) et 3-0 en fin de programme mardi. Lehecka avait disposé du Québécois Félix Auger-Aliassime au tour précédent.

Tsitsipas, qui fut finaliste aux Internationaux de France en 2021, a accédé au carré d’as à Melbourne pour la quatrième fois de sa carrière après avoir été confronté à huit balles de bris, sans jamais broncher.