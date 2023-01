(Melbourne) Clairement en douleur dans son match de deuxième tour, Rafael Nadal a vu la défense de son titre aux Internationaux de tennis d’Australie et sa tentative de remporter un 23e tournoi du Grand Chelem prendre fin abruptement, mercredi.

En l’absence de son compatriote Carlos Alcaraz, blessé, le favori du tournoi s’est incliné en trois sets de 6-4, 6-4, 7-5 contre l’Américain Mackenzie McDonald au deuxième tour.

On ne savait pas immédiatement ce qui dérangeait l’Espagnol, mais il s’est arrêté maladroitement vers la fin d’un point tard au deuxième set. En retournant vers sa chaise pendant un changement de côté, « Rafa » s’est enfoui la tête entre ses mains et a posé ses coudes sur ses genoux — il semblait alors avoir perdu tout espoir.

Nadal a reçu la visite d’un soigneur et il a ensuite quitté le terrain pour un temps d’arrêt médical. Dans les gradins, sa femme tentait d’essuyer les larmes sur ses joues.

Il est revenu au jeu, mais ne ressemblait en rien à son style habituel de chasseur de balles. Après la rencontre, on a appris qu’il se serait blessé à la hanche gauche. L’Espagnol a ensuite admis qu’il était incapable d’effectuer des revers correctement, et encore moins de courir les balles.

« C’est difficile. C’est une journée difficile, a reconnu le tennisman âgé de 36 ans. Je vous mentirais si je vous disais que je ne suis pas dévasté mentalement présentement. »

Nadal a cependant ajouté qu’en tant que champion en titre, il ne voulait pas quitter le court après un abandon.

Il a précisé que sa hanche l’ennuyait depuis quelques jours, mais jamais autant que mercredi. Nadal ignorait pour le moment la nature de la blessure, mais il a ajouté qu’il allait subir des examens médicaux afin de déterminer s’il s’agit d’une blessure à un muscle, à une articulation ou encore à un cartilage.

« Ce n’est jamais fini tant que ce n’est pas fini. Il a refusé de hisser le drapeau blanc et d’abandonner. Il s’est battu jusqu’au bout, même s’il lui manquait une partie de son jeu », a confié McDonald, un joueur âgé de 27 ans champion du circuit universitaire américain en simple et en double avec UCLA en 2016.

« J’étais là dans le vestiaire, a raconté McDonald après l’affrontement, et je me suis dit : hey, c’est une très grosse victoire pour moi, car je n’avais jamais battu un joueur de ce calibre-là auparavant. »

Il s’agit de la sortie la plus hâtive de Nadal en tournoi du Grand Chelem depuis sa défaite au premier tour en Australie face à Fernando Verdasco, en 2016.

Classé 65e mondial, McDonald n’a jamais été plus loin que le quatrième tour dans un tournoi majeur. À son seul autre duel contre Nadal, à Roland-Garros en 2020, il n’avait gagné que quatre jeux.

Par ailleurs, l’Italien Jannik Sinner (no 15) a défait l’Argentin Tomas Martin Etcheverry en trois manches de 6-3, 6-2, 6-2 pour passer au troisième tour. L’Américain Frances Tiafoe (no 16) a pris la mesure du Chinois Juncheng Shang 6-4, 6-4, 6-1. Le Grec Stefanos Tsitsipas, troisième tête de série, et Daniil Medvedev — qui s’était incliné en finale devant Nadal l’an dernier et devant Novak Djokovic en 2021 — ont aussi poursuivi leur route.

Swiatek contre la tombeuse d’Andreescu

PHOTO HANNAH MCKAY, REUTERS Iga Swiatek

En soirée, la finaliste des Internationaux de France en 2022, Coco Gauff, a vaincu la championne des Internationaux des États-Unis en 2021, Emma Raducanu, 6-3, 7-6 (4) au deuxième tour.

« J’étais consciente que beaucoup de gens attendaient ce match avec impatience, a déclaré Gauff, une Américaine âgée de 18 ans. Je suis heureuse d’avoir pu jouer en heure de grande écoute. J’espère que nous avons offert un spectacle à la hauteur des attentes. »

D’autre part, la favorite Iga Swiatek a accédé au troisième tour des Internationaux de tennis d’Australie en battant la Colombienne Camila Osorio en deux manches de 6-2, 6-3, mercredi.

Dans un match disputé sous un toit fermé en raison de la pluie, la Polonaise a été brisée lorsqu’elle servait pour le match à 5-1, mais elle a scellé l’issue de la rencontre deux jeux plus tard.

La championne en titre du tournoi de Roland-Garros et des Internationaux des États-Unis affrontera maintenant l’Espagnole d’origine moldave Cristina Bucsa, tombeuse de la Canadienne Bianca Andreescu.

« Je pense que c’était beaucoup plus difficile que ne l’indique le pointage, a mentionné Swiatek. C’était vraiment intense physiquement. Elle ne m’a pas donné beaucoup de points. »

« C’était difficile, mais je suis heureuse d’avoir été constante en étant proactive, a-t-elle ajouté. Je suis plutôt heureuse d’avoir gagné et de pouvoir jouer au prochain tour. »

Sur le terrain du Margaret Court Arena, la Grecque Maria Sakkari, sixième tête de série, a eu besoin de deux heures et 33 minutes pour vaincre la qualifiée de 18 ans Diana Shnaider.

« C’était un très haut niveau de jeu de notre part. Je pense qu’elle a joué un match incroyable, a expliqué Sakkari. Elle est très jeune et très prometteuse. Peut-être qu’elle devrait envisager de ne pas aller à l’université et de devenir professionnelle. »

Sakkari a triomphé en trois manches 3-6, 7-5, 6-3 et elle est maintenant en attente de la gagnante du duel opposant la Suissesse Jil Teichmann (no 32) à la Chinoise Lin Zhu.

L’Américaine Jessica Pegula (no 6) a été testée contre Aliaksandra Sasnovich et a finalement gagné 6-2, 7-6 (5).

Pegula a servi pour le match à 5-4 au deuxième set, mais a été brisée avant de se ressaisir. Elle croisera maintenant le fer avec l’Ukrainienne Marta Kostyuk ou l’Australienne Olivia Gadecki.

La Tchèque Petra Kvitova (no 15) a quant à elle été surprise 7-5, 6-4 par l’Ukrainienne Anhelina Kalinina.