(Auckland) Le Français Grégoire Barrère a bravé la tempête sur le terrain et à l’extérieur de celui-ci, mardi, en route vers une victoire de 6-7 (3), 7-6 (5), 6-3 contre le double champion John Isner au premier tour de la Classique ASB en Nouvelle-Zélande.

Associated Press

Les matchs ont été déplacés en salle mardi tandis que le cyclone Hale s’abattait sur Auckland avec de puissantes bourrasques et des trombes d’eau. Cette décision a plu à Barrère, qui considère les courts durs en salle comme étant sa surface de prédilection. Ce tournoi sert de préparation aux joueurs en vue des Internationaux d’Australie, qui commenceront la semaine prochaine.

Barrère a aussi été confronté au puissant service de l’Américain. Isner a décoché 28 as, mais Barrère a gardé son sang-froid et est finalement venu à bout de son adversaire.

Isner n’est plus qu’à 12 as de devenir le premier joueur à avoir réussi 14 000 as en carrière sur le circuit de l’ATP et dans les tournois du Grand Chelem.

De plus, il s’agissait de la première victoire de Barrère en 23 tentatives contre des joueurs du top-50 mondial. Isner pointe présentement au 37e rang mondial.

Barrère affrontera au prochain tour son compatriote, Constant Lestienne.

L’Américain Chris Eubanks, un autre joueur qualifié, a vaincu le champion en titre, Ugo Umbert, 7-6 (5), 7-6 (3).

Puis, un peu plus tôt dans la journée, l’Américain Marcos Giron est venu de l’arrière pour surprendre l’Argentin Federico Coria 6-7 (5), 6-4, 7-5.