PHOTO JOAN MONFORT, ASSOCIATED PRESS

(Málaga) Marin Cilic est venu de l’arrière pour gagner un match marathon de plus de trois heures contre Pablo Carreno Busta, mercredi, et propulser la Croatie vers les demi-finales de la Coupe Davis.

Associated Press

Cilic accusait un retard de 4-1 dans le bris d’égalité décisif avant de finalement s’imposer 5-7, 6-3, 7-6 (5) dans un duel de 3 heures 13 minutes. La Croatie a ainsi battu l’Espagne 2-0.

Plus tôt, Borna Coric avait vaincu Roberto Bautista Agut 6-4 et 7-6 (4).

C’est la première fois que la Croatie défait l’Espagne en Coupe Davis après trois échecs consécutifs. Elle a maintenant rendez-vous dans le carré d’as avec l’Australie.

« Quel effort d’équipe extraordinaire, a dit Cilic. C’est un honneur de pouvoir offrir un point à l’équipe de la Croatie et de confirmer la victoire contre une équipe espagnole toujours redoutable. »

Cilic, champion des Internationaux des États-Unis en 2014, a réussi 20 as, mais a aussi commis 15 doubles fautes. Il a malgré tout porté sa fiche à 33-15 en Coupe Davis.

PHOTO THOMAS COEX, AGENCE FRANCE-PRESSE Borna Coric

Coric et Cilic faisaient partie de la formation croate quand elle a remporté un deuxième titre de la Coupe Davis en 2018.

Plus tôt dans la journée, Coric a scellé le gain contre Bautista Agut à sa troisième balle de match, avec un 12e as.

Le résultat a bien sûr été décevant pour la foule partisane de Malaga.

« J’aime les grandes occasions et les grandes foules, a dit Coric, au sujet des 7500 bruyants supporters. Ça me donne une motivation de plus. »

Bautista Agut a obtenu une seule balle de bris au cours du duel et ne l’a pas convertie.

« Je me sentais très bien au service et je pense que cela a fait la différence », a déclaré Coric.

L’Espagne était à la recherche d’un septième trophée de la Coupe Davis.

Les autres quarts de finale auront lieu jeudi : le Canada jouera contre l’Allemagne, tandis que les États-Unis vont se mesurer à l’Italie.

Les demi-finales seront présentées vendredi et samedi, en vue d’un rendez-vous au sommet dimanche.