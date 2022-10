Il respire la confiance. Il excelle dans tous les aspects du jeu. Et il gagne, encore et encore. Félix Auger-Aliassime a décroché son troisième titre en trois semaines et sa 13e victoire consécutive, dimanche au tournoi de Bâle, en Suisse.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

C’est à se demander qui pourra bien arrêter le Québécois. Au lendemain de son gain face au numéro 1 mondial, il est apparu aussi gonflé à bloc qu’il l’est depuis trois semaines pour vaincre le jeune Danois Holger Rune en deux manches de 6-3 et 7-5.

Félix Auger-Aliassime n’a pas l’habitude des grandes célébrations, ses réactions après ses victoires des deux dernières semaines en sont la preuve. Mais cette fois-ci était différente. Après avoir remporté l’ultime point, il s’est étendu de tout son long, les mains sur la tête et le sourire au visage. Il s’est relevé pour serrer la main de son adversaire, puis celle de l’arbitre, avant de se tourner vers la foule. En avançant sur le terrain, il a poussé un cri de victoire. Un de ces cris qui viennent de très loin…

Je pense que c’était une réaction vraie, elle est venue d’elle-même. Surtout avec toute la tension qu’il y avait dans ce dernier match. Je suis aux anges en ce moment. Félix Auger-Aliassime, en entrevue d’après-match sur le terrain

Et il a toutes les raisons de l’être. Non seulement il remportait son troisième titre consécutif, celui-ci de calibre ATP 500, mais cette victoire le faisait monter au sixième rang dans la course aux finales de l’ATP. Ce tournoi, qui aura lieu à Turin, accueillera les huit meilleurs joueurs de la saison, et « FAA » se bat pour une des places restantes.

« Ç’a été une semaine incroyable, mais une longue année. C’est une longue série de victoires, mais ce n’est pas terminé. J’espère continuer comme ça, mais en ce moment, je ressens toutes les belles émotions qui viennent avec le fait de gagner un tournoi. »

PHOTO GABRIEL MONNET, AGENCE FRANCE-PRESSE Félix Auger-Aliassime a remporté dimanche le tournoi de Bâle.

Le tournoi de Bâle a longtemps été une des compétitions de prédilection du grand Roger Federer, qui a vu le jour dans cette ville. Il y a triomphé 10 fois au cours de sa carrière.

« J’ai pensé à lui ce matin, a mentionné Auger-Aliassime. Je me disais : ce serait tellement cool de gagner ici, là où il a gagné 10 fois. […] Soulever ce trophée sera assurément spécial. »

En contrôle

C’était la première fois que Félix Auger-Aliassime, 9e raquette mondiale, faisait face à Holger Rune, 19 ans et 25e au monde. Tous deux vainqueurs de leur tournoi respectif le week-end précédent, les tennismen arrivaient sur le terrain suisse en confiance. Alors que le Québécois avait remporté ses 12 derniers matchs, le Danois surfait sur une séquence de 9 gains consécutifs.

Fidèle à ses habitudes et parce qu’on ne change pas une recette gagnante, Félix Auger-Aliassime a rapidement brillé au service. Son opposant n’a pas tardé à montrer, lui aussi, son savoir-faire sur ce plan. Combatif, Rune a fait belle figure en première manche devant un Auger-Aliassime tout de même supérieur.

PHOTO GABRIEL MONNET, AGENCE FRANCE-PRESSE Le Danois Holger Rune

Ce dernier, explosif et excellent au filet, a réussi quatre as et remporté 83 % de ses premières balles pour s’emparer du premier set en seulement 34 minutes.

La deuxième manche a duré le double. Le jeune Rune est revenu en force et a fait pression sur le Québécois, qui a parfois montré quelques signes de fatigue, commettant trois doubles fautes. Rien toutefois pour l’empêcher de se diriger vers son quatrième titre de la saison.

Au service à 5-5, le Danois s’est fait jouer quelques tours par Auger-Aliassime. On l’a vu donner quelques coups de raquette par terre en signe de frustration après avoir perdu un point. FAA y est allé d’un bris de service avant de remporter le dernier jeu pour mettre fin au duel.

Le Québécois n’a pas été brisé une seule fois dans le tournoi.

Après avoir récupéré son trophée sur la scène, il s’est montré élogieux envers son jeune adversaire.

« Tu as connu une excellente semaine, encore une fois. Tu t’es amélioré de tellement belle façon. J’ai vu ta progression. Ce que tu fais en début de carrière est fantastique, alors bravo à toi et à ton équipe. Je suis certain que nous nous affronterons plusieurs fois dans le futur », a-t-il laissé entendre au micro.

Lors de la mise à jour des classements ATP ce lundi, Auger-Aliassime passera du 9e au 8e rang mondial. Prochain arrêt : Paris, la semaine prochaine. Le tableau du Masters 1000 étant déjà publié, on sait qu’Auger-Aliassime se retrouve dans la même portion que Carlos Alcaraz, Andrey Rublev et Daniil Medvedev.

Alors, qui pourra bien arrêter Félix Auger-Aliassime ?