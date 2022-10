Tournoi de Bâle

Félix Auger-Aliassime, inarrêtable

Il respire la confiance. Il excelle dans tous les aspects du jeu. Et il gagne, encore et encore. Félix Auger-Aliassime a décroché son troisième titre en trois semaines et sa 13e victoire consécutive, dimanche au tournoi de Bâle, en Suisse.