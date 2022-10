(Guadalajara) La Québécoise Leylah Fernandez n’a pas été en mesure de s’imposer lundi, lors du premier tour de l’Omnium de Guadalajara, baissant pavillon 5-7, 7-6(10), 3-6 contre Belinda Bencic au terme d’un match au rythme soutenu de deux heures 45 minutes.

La Presse Canadienne

Bencic, 10e tête de série, a réalisé sept as contrairement aux deux de Fernandez. La Suissesse a aussi mené 13-8 au chapitre des doubles fautes contre la Lavalloise.

Fernandez a subi un premier revers en carrière aux mains de Bencic après être sortie victorieuse des deux premières confrontations.

Bencic, 14e raquette mondiale, affrontera l’Américaine Sloane Stephens au deuxième tour.

Les autres Canadiennes en lice ont toutefois connu du succès.

L’Ontarienne Bianca Andreescu a signé une victoire facile de 6-2, 6-4 aux dépens de la Suissesse Jil Teichmann lors de la première ronde du tournoi.

Originaire de Mississauga, Andreescu a brisé son adversaire lors de cinq de ses sept occasions et elle a gagné 61 % de ses points en premier service. La joueuse de 22 ans croisera maintenant le fer avec la gagnante du duel opposant l’Américaine Bernarda Pera à la Tchèque Petra Kvitova.

La Britanno-Colombienne Rebecca Marino a également remporté son match de premier tour en deux manches, soit de 6-2, 7-6 (2) aux dépens de l’Américaine Ann Li.

Marino a réussi 11 as contre seulement une double faute et elle a converti trois de ses 10 occasions de bris. Li a commis cinq doubles fautes et elle n’a enregistré qu’un seul bris en trois occasions.

La joueuse originaire de Vancouver se mesurera à la Française Caroline Garcia, 10e raquette mondiale.

L’Omnium de Guadalajara est le dernier tournoi de la série WTA 1000 de la saison.