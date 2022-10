(Paris) L’Espagnol Carlos Alcaraz règne toujours sur le classement ATP publié lundi devant son aîné Rafael Nadal, alors que l’Américain Taylor Fritz grimpe à la 8e place.

Alcaraz n’a toutefois pas encore remporté de match sur le circuit en tant que N.1 mondial, un rang qu’il a atteint suite à son succès aux Internationaux des États-Unis, le 11 septembre.

Le prodige de 19 ans a en effet été battu mardi dernier pour son retour dès le premier tour du tournoi d’Astana par le Belge David Goffin.

Comme la semaine passée, Alcaraz devance au classement son compatriote et aîné de près de 17 ans, Rafael Nadal.

Selon une radio espagnole, « Rafa » est devenu père pour la première fois samedi, sa compagne Maria Perello ayant accouché d’un garçon, information qui n’a pas encore été confirmée officiellement.

Nadal est le seul joueur à avoir battu en 2022 Novak Djokovic, qui a remporté dimanche le 90e titre de sa carrière en dominant en finale du tournoi d’Astana le Grec Stefanos Tsitsipas.

Le Serbe a perdu cette saison son trône de N.1 en raison de son refus de se faire vacciner contre la COVID-19, qui l’a empêché de disputer les Internationaux d’Australie et des États-Unis.

Malgré sa défaite en finale, Tsitsipas, désormais 5e, a gagné une place aux dépens de l’Allemand Alexander Zverev.

Taylor Fritz obtient pour sa part le meilleur classement de sa carrière, au 8e rang mondial, en grimpant de trois places après son succès au tournoi de Tokyo.

Sa victime en finale dans la capitale nippone, son compatriote Frances Tiafoe, décroche également le meilleur classement de sa carrière, à la 17e place, en hausse de deux rangs.

Le Canadien Denis Shapovalov revient quant à lui dans le top 20 à la suite de sa participation aux demi-finales à l’Omnium du Japon.

Le classement ATP publié lundi

1. Carlos Alcaraz (ESP) 6740 pts 2. Rafael Nadal (ESP) 5810

3. Casper Ruud (NOR) 5645

4. Daniil Medvedev (RUS) 5245

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5065 (+1)

6. Alexander Zverev (GER) 5040 (-1)

7. Novak Djokovic (SRB) 4320

8. Taylor Fritz (É.-U.) 3510 (+3)

9. Andrey Rublev (RUS) 3480

10. Cameron Norrie (GBR) 3445 (-2)

11. Hubert Hurkacz (POL) 3265 (-1)

12. Jannik Sinner (ITA) 3040

13. Félix Auger-Aliassime (CAN) 2950

14. Marin Cilic (CRO) 2540

15. Pablo Carreno (ESP) 2360

16. Matteo Berrettini (ITA) 2360

17. Frances Tiafoe (USA) 2240 (+2)

18. Diego Schwartzman (ARG) 2110 (-1)

19. Karen Khachanov (RUS) 2035 (-1)

20. Denis Shapovalov (CAN) 1925 (+2)