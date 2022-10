PHOTO SHUJI KAJIYAMA, ASSOCIATED PRESS

(Tokyo) Le Canadien Denis Shapovalov a continué sur sa lancée des récents jours en méritant son billet pour les demi-finales de l’Omnium de tennis du Japon, vendredi à Tokyo.

La Presse Canadienne

En quarts de finale, l’Ontarien de 23 ans, septième tête de série de la compétition, a défait le Croate Borna Coric en deux manches de 6-4, 6-3.

« Je pense avoir très bien joué aujourd’hui », a analysé Shapovalov. « En général, mon niveau a été très élevé au cours des deux dernières semaines, et je suis très heureux d’être de retour en demi-finale. »

Lors de ce duel mettant en présence deux joueurs classés 22e et 28e, respectivement, Shapovalov a inscrit neuf as, comparativement à cinq doubles fautes, et a gagné 89 % des points après avoir logé sa première balle de service en jeu.

Shapovalov n’a pas été en mesure de sauver la seule balle de bris à laquelle il a fait face, lors du neuvième jeu de la manche initiale alors qu’il menait 5-3. Il a cependant réalisé trois bris de service en quatre opportunités, dont une qui lui a permis de gagner le premier set immédiatement après avoir perdu son service.

Lors du deuxième set, Shapovalov a pris l’avance 3-1 avec un bris lors du quatrième jeu. Par la suite, il s’est montré intraitable à son service, gagnant 12 points sur une possibilité de 13, dont huit consécutifs. Il a d’ailleurs réussi sept de ses neuf as et commis une seule double faute lors de cette deuxième manche.

En demi-finale, samedi, Shapovalov affrontera l’Américain Taylor Fritz, troisième tête de série et 11e joueur mondial. Fritz, qui est âgé de 24 ans, a atteint cette étape du tournoi à la suite du forfait de l’Australien Nick Kyrgios en raison d’une blessure à un genou.

Il s’agira du sixième rendez-vous entre Shapovalov et Fritz et le Canadien possède l’avantage avec quatre victoires en cinq affrontements. Lors de leur dernier duel, le 30 septembre 2021 à San Diego, Shapovalov avait défait l’Américain 7-6 (7), 6-2.

Fritz est arrivé tardivement à Tokyo après qu’il eut été contraint de s’isoler en raison d’un diagnostic de la COVID-19, la semaine dernière à Séoul.

« C’est sûr que le repos a été bon pour lui aujourd’hui », a noté Shapovalov.

« Il est un adversaire pas commode. Je pense que ce sera un excellent match pour chacun de nous. Je crois que nous sommes des joueurs excitants à regarder jouer et nous avons eu de belles batailles dans le passé. Ce sera du tennis vraiment divertissant. »

Jusqu’à maintenant à Tokyo, Shapovalov n’a encore concédé aucun set, éliminant tour à tour l’Américain Steve Johnson et le Japonais Rio Noguchi en deux manches avant de réserver le même sort à Coric.

La semaine dernière, à Séoul, Shapovalov s’était rendu jusqu’à la finale, où il s’est incliné en deux manches de 6-4, 7-6 (5) face au Japonais Yoshihito Nishioka. Il avait gagné ses trois duels précédents sans perdre une seule manche.

Dans les autres matchs de quarts de finale joués vendredi, l’Américain Frances Tiafoe a battu le Serbe Miomir Kecmanovic 6-0, 6-4 tandis que le Sud-Coréen Soonwoo Kwon a vaincu l’Espagnol Pedro Martinez 6-3, 6-0.