PHOTO JASON DECROW, ASSOCIATED PRESS

Bianca Andreescu et Rebecca Marino éliminées

(New York) Championne de 2019 à New York, Bianca Andreescu a été battue au troisième tour à Flushing Meadows, vendredi, s’inclinant 6-3 et 6-2 contre la Française Caroline Garcia.

La Presse Canadienne

La Canadienne a été brisée lors de cinq occasions de suite, face à une rivale aux frappes souvent plus profondes et plus mordantes. Le dernier de ces bris a valu à Garcia une avance de 4-1 en deuxième manche.

A suivi un sixième jeu captivant où l’Ontarienne a signé les deux premiers points puis a raté une volée, pour ensuite en réussir une avec grand brio. Ont suivi dans l’ordre un as de Garcia, une double faute et un autre as, avant une volée décisive pour Garcia.

Andreescu a sauvé deux balles de match dans le septième jeu.

De retour au service, Garcia a concrétisé le gain à sa troisième opportunité : elle a livré un service sortant qui a été renvoyé trop loin. Garcia a ainsi pu atteindre la quatrième ronde, après une lutte d’une heure et 28 minutes.

Tête de série numéro 17, Garcia a dominé 8-2 pour les as et 31-11 pour les coups gagnants.

Au quatrième tour, elle va affronter Alison Riske-Amritraj, 29e tête de série. Andreescu est classée 48e à la WTA.

Garcia a triomphé à Cincinnati au mois d’août, comme qualifiée. Elle et l’athlète de Mississauga avaient croisé le fer une seule fois — plus tôt en 2022 à Bad Homburg, où Garcia l’a emporté en trois manches en finale.

Plus tôt vendredi, Rebecca Marino, de Vancouver, a été battue 6-2, 6-4 par la Chinoise Zhang Shuai.

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Rebecca Marino

Zhang a remporté les cinq derniers jeux du premier set, dont un bris à zéro pour mener 5-2. En avance 2-0 en deuxième manche, elle a ensuite vogué vers la victoire en 63 minutes.

Zhang a récolté trois bris en huit occasions et n’a pas offert de balle du genre à la Britanno-Colombienne. Sa prochaine rivale sera l’Américaine Coco Gauff, qui a battu sa compatriote Madison Keys 6-2 et 6-3.

Tête de série numéro 12, Gauff a été brisée lors du premier jeu, avant de jouer le même tour à Keys dès le jeu suivant. Elle a pris les devants 4-1 et n’a plus été inquiétée.

Marino n’avait pas joué au troisième tour d’un tournoi majeur depuis 2011, à Roland-Garros.

Zhang est 36e au monde, 70 places devant Marino.

Gabriela Dabrowski d’Ottawa et Giuliana Olmos du Mexique, cinquièmes têtes de série en double, ont gagné 6-1 et 6-4 contre les Américaines Whitney Osuigwe et Hailey Baptiste.