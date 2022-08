(Paris) Novak Djokovic a annoncé jeudi, peu avant le tirage au sort du tableau, qu’il ne pourrait participer aux Internationaux des États-Unis qui débute lundi parce qu’il ne peut pas se rendre aux États-Unis, faute d’être vacciné contre la COVID-19.

Agence France-Presse

« Malheureusement, je ne serai pas en mesure de me rendre à New York cette fois pour l’US Open. […] Bonne chance à mes collègues joueurs ! Je vais me maintenir en bonne forme et dans un état d’esprit positif en attendant de pouvoir reprendre la compétition », écrit sur son compte Twitter le Serbe qui a espéré jusqu’au dernier moment un changement des mesures sanitaires imposant la vaccination contre la COVID-19 pour l’entrée sur le territoire américain.

Djokovic, qui a remporté cet été à Wimbledon son 21e titre du Grand Chelem, espérait pouvoir tenter d’égaler à New York le record de 22 titres majeurs de Rafael Nadal. Pour la deuxième fois de sa carrière (après 2017) il manquera le Majeur américain qu’il a remporté trois fois (2011, 2015, 2018).

L’an dernier, il avait failli réussir le Grand Chelem mais avait perdu en finale des Internationaux des États-Unis face à Daniil Medvedev après avoir remporté consécutivement les Internationaux d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon.

Cette année, il a été expulsé d’Australie juste avant le début du tournoi au terme d’un imbroglio politico-juridico-sanitaire lié à sa non-vaccination contre la COVID-19. Puis, il avait perdu en quarts de finale à Roland-Garros face à Nadal.

Il avait repris sa marche en avant à Wimbledon, mais sa victoire ne lui avait pas rapporté le moindre point au classement puisque le Majeur sur gazon a été sanctionné par l’ATP et la WTA (qui gèrent respectivement les circuits professionnels masculin et féminin) pour avoir refusé les participations des joueurs russes et biélorusses en représailles à la guerre en Ukraine.

À 35 ans, l’incontestable numéro 1 mondial de 2021 est ainsi retombé au 6e rang ATP et devrait encore reculer puisqu’il ne pourra pas défendre ses points à New York.