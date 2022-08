(Granby) Le Montréalais Gabriel Diallo a surpris la septième tête de série, l’Allemand Cedrik-Marcel Stebe, 6-4, 4-6 et 7-6 (2), jeudi, aux Championnats de tennis Banque Nationale de Granby.

La Presse Canadienne

Le géant de six pieds et sept pouces a défait Stebe en deux heures et 24 minutes après avoir repoussé une balle de match. Il a réussi 10 as au cours du duel, en route vers une première participation aux quarts de finale d’un tournoi du circuit Challenger de l’ATP.

Le Canadien de 20 ans tentera de poursuivre sur sa lancée lorsqu’il croisera le fer avec le Tunisien Aziz Dougaz, vendredi.

Justin Boulais, seul autre Canadien qui était toujours en lice, a subi une défaite crève-cœur de 2-6, 6-4 et 7-6 (7) aux mains de l’Australien Jordan Thompson. L’Ontarien a laissé filer trois balles de match contre la troisième tête de série.

Du côté des dames, la Canadienne Rebecca Marino s’est inclinée devant la 10e tête de série, l’Ukrainienne Marta Kostyuk 6-2, 4-6 et 6-2.

La Vancouvéroise était la seule représentante du Canada qui s’était qualifiée pour les quarts de finale.

Toutefois après l’affrontement, Kostyuk a déclaré forfait en raison d’une douleur à l’épaule et a permis à l’Australienne Daria Saville de se qualifier automatiquement pour la finale.

La première tête de série Daria Kasatkina croisera le fer avec la Française Diane Parry pour l’autre place dans le match de championnat.

Kasatkina, 10e raquette mondiale, a pris la mesure de l’Espagnole Nuria Parrizas Diaz 6-3 et 6-2.

En début de journée, Parry a eu besoin de près de trois heures pour venir à bout de la demi-finaliste de Wimbledon Tatjana Maria en des comptes de 6-4, 6-7 (6) et 7-6 (4).