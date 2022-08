(Granby) La pluie est venue perturber la troisième journée des Championnats Banque Nationale de Granby et seulement cinq matchs ont pu être complétés, mardi.

La Presse Canadienne

Dès le premier tour, les Canadiens Marko Stakusic et Juan Carlos Aguilar ont vu leur tournoi prendre fin en simple.

Stakusic, qui participe à son premier tableau principal du circuit Challenger, a donné du fil à retordre au Chinois Juncheng Shang, sixième tête de série du tournoi, mais il s’est incliné en deux manches de 6-4, 6-4.

Un peu plus tard, Aguilar s’est incliné 6-2, 6-3 aux mains du Colombien Nicolas Mejia (10e). Quatre autres Canadiens doivent disputer un match de premier tour.

Dans le seul autre match en simple à être arrivé à la fin, le Britannique Henry Patten a défait l’Américain Kyle Seelig 6-4, 6-3.

Du côté féminin, au deuxième tour, seule l’Espagnole Nuria Parrizas-Diaz (no 5) a pu compléter son duel. Elle a montré la porte de sortie à la Britannique Harriet Dart en deux manches de 6-2, 6-4.

Âgée de 31 ans, Parrizas-Diaz devra attendre à mercredi pour connaître l’identité de sa prochaine rivale, car le match entre la favorite Daria Kasatkina et la Polonaise Magdalena Frech a été reporté. Kasatkina menait 6-4, 5-0.

En double, l’Ukrainienne Nadiia Kichenok et la Slovaque Tereza Mihalikova (no 4) ont atteint le prochain tour en battant les Canadiennes Cadence Brace et Marina Stakusic 6-2, 7-6 (1).