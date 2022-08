(Toronto) Simona Halep a remporté deux titres de l’Omnium de tennis Banque Nationale, dont son dernier en 2018. Mais la Roumaine de 30 ans affirme être une tout autre personne aujourd’hui.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Halep s’est qualifiée pour les demi-finales du tournoi à la suite de sa victoire par un score de 6-4, 7-6 (2) face à l’Américaine Coco Gauff vendredi après-midi à Toronto.

Halep dit avoir évolué sur le court et à l’extérieur depuis qu’elle a gagné la finale du tournoi qui s’appelait alors la Coupe Rogers, il y a quatre ans, à Montréal.

PHOTO DAN HAMILTON, USA TODAY SPORTS Coco Gauff

« J’ai beaucoup changé, comme personne aussi », a affirmé Halep, qui avait aussi remporté le tournoi en 2016, également à Montréal.

« Comme joueuse, je ne sais pas exactement ce que j’ai fait, mais j’ai l’impression de m’être améliorée à plusieurs niveaux. Puis, la pandémie est arrivée et je crois que ç’a été un peu compliqué pour tout le monde. Mais je suis une meilleure personne. Je suis une meilleure joueuse. Ça m’aide et me donne confiance pour travailler fort. »

Les six premières têtes de série du tournoi ayant toutes été éliminées avant les quarts de finale, l’Américaine Jessica Pegula (7e) est la mieux classée parmi les joueuses toujours en lice. En vertu de sa victoire de 6-3, 6-3 contre la Kazakhe Yulia Putintseva, Pegula retrouvera Halep en demi-finale samedi.

PHOTO DAN HAMILTON, USA TODAY SPORTS Jessica Pegula

Halep et Pegula ne se sont encore jamais affrontées. Pendant sa conférence de presse, la Roumaine a jeté un regard vers une télévision située non loin, au moment où Pegula profitait d’une balle de match.

« Ça va être un gros défi d’affronter une nouvelle adversaire, mais c’est toujours comme ça », a fait remarquer Halep. « Mais ce sera une demi-finale et c’est sûr qu’elle jouera du bon tennis. Elle est solide. Elle est déjà au sommet. »

L’affrontement entre Halep et Gauff était le seul match de quarts de finale réunissant deux joueuses classées parmi les têtes de série du tournoi. Halep était 15e et Gauff, 10e.

Halep présente maintenant une fiche de 4-0 contre Gauff en simple sur le circuit de la WTA. La Roumaine considère tout de même que Gauff, qui n’est âgée que de 18 ans, est une adversaire de plus en plus dangereuse.

« Elle est un peu plus forte. Elle frappe plus fort et le service était beaucoup plus fort aujourd’hui. Son revers est toujours difficile », a décrit Halep, dont le duel précédent contre Gauff avait eu lieu à Madrid, plus tôt cette saison.

« Je pense qu’elle s’est beaucoup améliorée depuis que nous nous sommes affrontées, la dernière fois. »

Plus tard vendredi après-midi, la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire Giuliana Olmos, du Mexique, ont atteint les demi-finales du double grâce à une victoire de 2-6, 6-2 (10-0) contre la Slovène Andreja Klepac et la Chilienne Alexa Guarachi.

Dabrowski et Olmos auront rendez-vous avec le duo composé de l’Américaine Nicole Melichar-Martinez et de l’Australienne Ellen Perez.

Deux autres matchs de quarts de finale seront au programme en simple, en soirée. L’un d’eux réunira la Suissesse Belinda Bencic, 12e tête de série, et la Brésilienne Beatriz Haddad Maia. L’autre match verra la Tchèque Karolina Pliskova, 14e tête de série, croiser le fer avec la Chinoise Zheng Qinwen.