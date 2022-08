Omnium Banque Nationale

Auger-Aliassime devient le premier Québécois à atteindre les quarts de finale

Félix Auger-Aliassime a bien l’intention de séjourner à Montréal le plus longtemps possible. Il a disposé du Britannique Cameron Norrie en deux manches de 6-3 et 6-4, jeudi, sur le court central du Stade IGA.